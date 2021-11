Les constructeurs automobiles portent un regard nouveau sur le monde, à la recherche de matériaux et de procédés de fabrication durables à mesure que l'industrie se tourne vers les véhicules électriques. Cela signifie que certaines marques utilisent des matériaux recyclés pour leurs sièges, tandis que d'autres éliminent complètement le cuir de leurs véhicules. Volvo et Mini ont tous les deux annoncé qu'ils renonçaient à ce matériau, mais toutes les marques ne l'abandonnent pas encore.

Bien qu'aucun client n'ait demandé à Rolls-Royce de livrer un véhicule avec du cuir végétalien, la marque est prête à répondre à cette demande si elle se présente, selon le PDG de Rolls, Torsten Müller-Ötvös. Dans le dernier article "Confidentiel" d'Autocar, le patron affirme que personne n'a jamais demandé à la marque un tel intérieur. Il a ajouté que la durabilité est "très importante" pour Rolls, mais qu'elle ne doit pas "compromettre le luxe". Ce n'est pas pour rien que le cuir est un matériau de luxe très recherché, et Rolls n'a fait qu'utiliser ce matériau.

Les constructeurs automobiles ont la lourde tâche d'associer un matériau durable à l'aspect et au toucher du cuir. Mini, qui fait partie du groupe BMW aux côtés de Rolls et de BMW, s'oriente vers une offre de cuir végétal, similaire à ce que Tesla propose dans ses véhicules. Volvo va dans une direction différente et propose déjà un matériau appelé Nordico, fabriqué à partir de sources recyclées.

Un intérieur en cuir végétal est susceptible d'être proposé par Rolls, mais c'est aux clients de faire la transition. Certaines marques de luxe incitent leurs clients à choisir ce type de matériau, comme Bentley depuis 2017. De nouveaux matériaux commenceront probablement à apparaître dans les nouveaux modèles, à mesure que les constructeurs automobiles, grands et petits, découvriront de nouvelles façons de construire des voitures de manière durable et plus respectueuse de l'environnement.