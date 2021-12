À l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne peut pas vraiment dire que Lancia soit une marque qui fonctionne particulièrement bien en Europe, pour la simple et bonne raison que le constructeur italien commercialise un seul et unique modèle, l'Ypsilon, et sur le seul marché italien.

Mais depuis la fusion entre le groupe PSA et FCA au début de l'année, les choses ont déjà bien changé chez Lancia, avec une nouvelle direction, et surtout de nouveaux projets ambitieux, et notamment celui de vendre des voitures ailleurs qu'en Italie dès 2024. Mais les ambitions de Lancia ne s'arrêtent pas là, puisque Luca Napolitano, le nouveau patron de Lancia, vient de présenter son plan décennal au PDG de Stellantis, Carlos Tavares, et Automotive News Europe nous livre quelques éléments de cette stratégie.

Jean-Pierre Ploué, le directeur du design, aux côtés de Luca Napolitano, le PDG de la marque.

En tant que constructeur automobile haut de gamme du groupe Stellantis, Lancia vise la rentabilité plutôt que le volume. Luca Napolitano s'attèle également à trouver une sorte de "marque référence" et appliquer, en quelque sorte, une stratégie similaire. Et cette référence ne serait autre que Mercedes-Benz.

"Je ne veux pas dire que nous voulons nous battre contre Mercedes, ce serait naïf, mais c'est un exemple de ce que nous regardons", a déclaré Luca Napolitano à Automotive News Europe.

Lancia compterait avant tout s'inspirer de Mercedes concernant sa stratégie d'électrification avec, comme principale cible, le marché européen bien évidemment, et surtout les marchés allemands et français. Et pourquoi ces deux pays particulièrement ? Tout simplement car l'électrification du secteur automobile est la plus rapide en Europe au sein de ces deux pays, même si Lancia compte également se faire une place sur d'autres marchés importants comme l'Espagne, la Belgique, l'Autriche et les pays nordiques.

"Notre stratégie agressive d'électrification et notre concentration sur les segments forts en Europe nous aideront", a expliqué Luca Napolitano.

La Lancia Ypsilon, fraîchement restylée en 2021, aura le droit à une nouvelle génération en 2024.

Lancia a pour objectif de mettre en place 100 points de vente en Europe dans une soixantaine de ville. Ces concessions seront notamment partagées avec d'autres marques du groupe Stellantis, un peu comme ce que nous voyons actuellement avec Peugeot, Citroën et DS en France. La firme italienne compte également renforcer sa présence sur internet en mettant en place un parcours d'achat exclusivement en ligne.

"Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit possible d'acheter une voiture en trois clics seulement", a martelé le patron de Lancia.

La gamme va également évoluer et l'Ypsilon ne sera bientôt plus seule. Ainsi, un SUV compact devrait arriver d'ici 2026, tandis qu'une compacte, sans doute cousine technique des Peugeot 308 et DS 4 de prochaine génération, pointera le bout de son nez en 2028. Ces deux modèles seront bien évidemment 100 % électriques. Quant à l'Ypsilon, celle-ci sera renouvelée en 2024 et elle aura le droite à des motorisations hybrides et 100 % électriques.