Il faut bien avouer qu'à l'approche de la conférence de Toyota concernant sa future stratégie en matière de batteries, nous ne nous attendions pas à grand chose. Du moins pas d'un point de vue produit. Mais quand le grand patron Akio Toyoda est monté sur scène, il a présenté pas moins de 15 futurs véhicules électriques... d'un coup ! Le tout en avant-première !

On y retrouve des véhicules pour la plupart des segments, y compris les voitures de sport, et portant les badges Toyota et Lexus. Oh, et est-ce que ce SUV bleu dans le coin en haut à gauche est le remplaçant du FJ Cruiser ? Oui !

Les dirigeants de la société ont commencé par parler du bZ4x déjà dévoilé avant de passer à un crossover compact entièrement électrique situé juste à côté. Le nom générique du véhicule, bZ Compact SUV, changera pour la version de production, tandis que la ligne de toit inspirée du coupé et le look bicolore seront conservés. Toyoda l'a décrit comme ayant une "belle silhouette" avec un design qui donne envie de sauter à l'intérieur et d'aller faire un tour avec le véhicule. Il est vrai qu'il nous fait un peut penser à un futur C-HR électrique.

Galerie: Toyota et Lexus présentent 15 voitures électriques

Le petit véhicule rouge au centre est un crossover urbain dont l'intérieur est "conçu pour l'Europe et le Japon". À l'exception du bZ4X, tous les concepts présentés sur la scène avaient le pare-brise et les vitres latérales entièrement teintés, ce qui laisse penser que Toyota n'était pas encore prêt à montrer leur habitacle. Il en va de même pour la berline de taille moyenne portant la plaque d'immatriculation "bZ SDN" et caractérisée par le chef de Toyota comme étant idéale pour une première voiture.

Ensuite, il y a le grand SUV bZ, assez grand pour accueillir trois rangées de sièges. Une Lexus équivalente a également été présentée. Le SUV sera positionné au-dessus du bZ4X et sera le cinquième membre de la nouvelle famille de véhicules électriques dédiés de Toyota dans le cadre de la gamme Beyond Zero.

La conférence s'est poursuivie avec un aperçu de la Lexus RZ, une alternative chic à la Toyota bZ4X, avant de passer à quelque chose de beaucoup plus excitant - une voiture de sport. Ce coupé aux lignes basses et à la ligne de toit très inclinée comporte deux places et est développé avec des batteries à l'état solide. L'ambition est d'atteindre 100 km/h en moins de deux secondes et de fournir suffisamment d'autonomie pour pouvoir parcourir 700 kilomètres. Il est intéressant de noter que Toyoda a déclaré que la voiture aura une "sauce secrète" grâce aux performances cultivées pendant le développement de la déjà emblématique LFA.

Par ailleurs, Toyota est allé jusqu'à présenter en avant-première un pick-up entièrement électrique aux allures de Tundra , rejoint par ce que nous pensons être un FJ Cruiser de l'ère électrique. Après tout, il a même la même teinte bleue que le tout-terrain, sans parler du fait qu'il s'appelle le "Compact Cruiser EV". La conférence s'est poursuivie avec de brefs aperçus du petit SU EV, du Crossover EV et d'une voiture de sport électrique biplace très prometteuse avec un toit targa amovible.

Pour compléter la gamme, deux petits véhicules, appelés Mid Box et Micro Box, serviront de véhicules de livraison à zéro émission en ville.

Dans le même ordre d'idées, Toyota et Lexus visent à atteindre des ventes annuelles mondiales de 3,5 millions de véhicules électriques à batterie. Pour y parvenir, le duo dynamique lancera 30 véhicules électriques d'ici la fin de la décennie grâce à un investissement de 35 milliards de dollars. La division haut de gamme Lexus passera au tout électrique en Europe, aux États-Unis et en Chine d'ici 2030, date à laquelle elle visera à atteindre un million de ventes de VE par an. En 2035, Lexus deviendra une marque mondiale purement électrique et les deux entreprises atteindront la neutralité carbone dans leurs usines.