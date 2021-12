Le Land Rover Defender est bien connu pour être un véhicule très polyvalent qui peut être un pick-up, un cabriolet ou un transport de troupes militaires, selon ce que l'utilisateur veut faire. Enfin ça, c'était au moins pour le Defender original, car pour l'heure, le constructeur automobile ne propose pas encore autant de variantes du dernier Defender.

Qu'à cela ne tienne, la société Heritage Customs présente aujourd'hui son projet réaliser une version cabriolet de l'actuel Defender.

Pour l'instant, le Defender décapotable de Heritage Customs n'existe pas en vrai, mais que à travers les illustrations qui nous sont présentées ici. L'entreprise prévoit malgré tout d'en fabriquer cinq à partir de 2022. Une création qui s'appelle Valiance Convertible.

Galerie: Land Rover Defender Cabriolet par Heritage Customs

2 Photos

Le Defender cabriolet d'Heritage est disponible en trois coloris. Les prix en Europe débutent à 138 500 €, hors taxes.

La combinaison de couleurs Côte d'Azur s'inspire des plages du sud de la France. Il présente un extérieur bleu vif avec des pièces noires pour les pare-chocs et le bord inférieur de la carrosserie. La capote est de couleur brun cognac. Plus étonnant visuellement, le véhicule roule sur des roues de 22 pouces avec des pneus à flancs blancs. À l'intérieur on retrouve des touches cuivrées.

Ci-dessous, notre outil coulissant vous permet de voir à quoi ressemble le Defender décapotable avec et sans la capote.

La couleur Solihull Sand évoque la campagne anglaise. La carrosserie est vert clair avec des pare-chocs gris, et la capote est beige sable. Les roues de 20 pouces ont une finition blanche. L'extérieur est doté de garnitures en bronze et l'habitacle est agrémenté de touches de cuivre.

Une autre finition baptisée Kokkini Paralia s'inspire de la plage rouge sur la côte sud-ouest de Santorin. La carrosserie est rouge foncé mat avec des pare-chocs noirs et un toit assorti. Le SUV est monté sur des roues de 22 pouces. Il y a des garnitures extérieures en bronze et des touches d'étain dans l'habitacle.

Heritage Customs ne donne aucun détail sur la motorisation de son Valiance Convertible. Les modifications ne semblent pas affecter la partie avant, donc toutes les options de moteur du Defender devraient fonctionner. On imagine donc que le V8 5.0 litres de 525 chevaux doit pouvoir être choisi !