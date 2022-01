Warner Brothers a récemment partagé une nouvelle bande-annonce pour The Batman, et on ne présente pas une vidéo de Batman sans montrer la Batmobile. Cette bande-annonce se concentre davantage sur les relations entre les personnages que les précédentes, mais les fanatiques de voitures sont également bien servis. Nous avons toujours droit à de délicieuses scènes de Batmobile, et il y a même un peu d'amour pour la Corvette.

Le teaser s'ouvre sur la Batmobile, et ce dès le début. Le premier plan montre l'arrière de la Batmobile éclairé, suivi rapidement d'une vue latérale de la voiture noyée dans l'obscurité. C'est certainement un bon moyen d'attirer l'attention des spectateurs, puis nous avons droit à de l'action dans les rues. Ces séquences ont déjà été vues : se faufiler dans la circulation, sauter à travers les flammes, s'écraser contre des objets, etc.

La mauvaise nouvelle, c'est que toute l'action de la Batmobile est reléguée à peu près aux 30 premières secondes du trailer. En fait, la quasi-totalité du contenu véhiculaire est bloquée au début de la vidéo, mais cela inclut un aperçu rapide de Bruce Wayne fermant la porte d'une magnifique Chevrolet Corvette C2 noire. Il semble que ce personnage emblématique ait un faible pour les voitures américaines des années 1960, étant donné l'inspiration muscle car de la Batmobile.

Le reste de la bande-annonce donne aux fans de Batman un aperçu des relations dans le nouveau film. Robert Pattinson incarnera le Chevalier noir, rejoint par Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman et Andy Serkis dans celui d'Alfred, entre autres. La nouvelle évolution de la franchise Batman a mis du temps à arriver, mais elle est finalement prévue pour le 4 mars 2022.