Au Royaume-Uni, Dacia a commandé un sondage afin de savoir si les propriétaires de son Duster utilisaient leur véhicule hors des sentiers battus. La réponse est non, ou très rarement, ce qui a motivé le constructeur du groupe Renault à imaginer un stand pour encourager ses clients à partir à l'aventure.

Menée sur 1000 propriétaires de 4x4 citadins, cette étude a montré que quatre personnes sur dix n'ont jamais utilisé leur voiture hors du bitume. De plus, seulement 17% des individus ont déclaré vouloir un jour partir à l'aventure sur des routes escarpées, et 46% des propriétaires espèrent faire un road trip cette année.

D'après la même étude, ils sont 22 % à déclarer laver leur voiture au moins une fois par semaine. L'idée de Dacia est donc d'encourager ses clients à utiliser leur 4x4 comme il se doit, en leur proposant gratuitement un lavage de boue. L'idée est saugrenue, mais Dacia pense que le fait de rouler avec une voiture sale et recouverte de boue peut lever un frein psychologique.

"Notre Mud Wash 'Adventure Ready' vise à préparer les acheteurs de voitures pour une année d'aventure et à embrasser tout ce qui va avec. Le Dacia Duster est le véhicule tout-terrain idéal pour emmener les Britanniques plus souvent dans notre fantastique campagne. Pour ceux qui ont l'impression que leur 4x4 est plus à l'aise sur la route de l'école que sur une piste dans la boue, le Mud Wash vise à les inciter à troquer la télé contre des bottes en caoutchouc et à sortir des sentiers battus cette année !"

Luke Broad, directeur de marque pour Dacia Royaume-Uni et Irlande