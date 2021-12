À quelques jours de la fin de l'année, les chiffres de ventes d'automobiles ne sont pas encore tout à fait arrêtés. Mais on a déjà une bonne idée des grands gagnants de cette année 2021 qui s'achève, des voitures qui auront été les plus achetées sur le territoire français. Et cette année, ce n'est pas une marque tricolore qui monte sur la plus haute marche du podium !

Peut-être est-ce une surprise pour vous, mais sachez qu'en 2021, c'est Dacia qui a vendu le plus de voitures dans l'Hexagone, devançant Renault et Peugeot. Voici le trio de tête, et leurs chiffres de vente respectifs (ventes aux particuliers, hors flottes et entreprises) :

Dacia - 99 698 Renault - 91 246 Peugeot - 87 254

Si on voit qu'entre Renault et Peugeot, l'écart est relativement faible, Dacia en revanche prend de l'avance et tutoie les 100 000 ventes aux particuliers. À noter d'ailleurs que ces ventes aux particuliers ne représentent que 44 % du marché global. N'oublions pas non plus que Dacia fait partie intégrante du Renault Group, et dope donc de manière significative les ventes du groupe.

Les 10 véhicules les plus vendus en France

Quid des véhicules les plus vendus en France en 2021 ? Vous l'aurez sans doute compris, ils reflètent assez bien le classement des constructeurs. Au moins pour la première place. En effet, c'est la Dacia Sandero qui s'empare de la première place sur le marché des particuliers selon les chiffres d'Autoways, avec 67 638 véhicules vendus.

Sur les deuxième et troisième marches du podium en revanche, pas de Renault, mais deux Peugeot, les 208 et 2008, avec respectivement 35 071 et 28 300 exemplaires. Pour compléter le quinté de tête, viennent ensuite le Renault Captur (24 593) et le Dacia Duster (22 920).

Voici le Top 10 des voitures les plus vendues au particuliers en 2021 :

Dacia Sandero - 67 638 voitures Peugeot 208 - 35 071 voitures Peugeot 2008 - 28 300 voitures Renault Captur - 24 593 voitures Dacia Duster - 22 920 voitures Renault Clio - 22 205 voitures Toyota Yaris - 21 947 voitures Tesla Model 3 - 18 146 voitures Citroën C3 - 17 702 voitures Renault Twingo - 15 260 voitures

La Peugeot 208 loin devant grâce aux entreprises

Comme déjà expliqué plus haut, ces chiffres ne reflètent que les ventes aux particuliers. Car le trio de tête en prenant en compte aussi les ventes aux entreprises, est bien différent. Avec une très grosse avance pour la Peugeot 208 sur les Renault Clio et Dacia Sandero !

Peugeot 208 - 83 129 Renault Clio - 35 071 Dacia Sandero - 28 300

En Europe, la Sandero talonne la Golf !

Dernier mot sur les ventes européennes. Et en attendant d'avoir les chiffres définitifs qui pourraient peut-être modifier l'ordre du trio de tête, c'est toujours la Volkswagen Golf qui reste la reine sur les 11 premiers mois de l'année avec 190 483 unités écoulées. En embuscade, c'est bien la Dacia Sandero que l'on trouve avec 177 963 exemplaires vendus. Et juste derrière, c'est la Renault Clio avec 175 563 unités. Et si la Dacia volait cette année la couronne à la Golf ? Réponse dans quelques semaines !