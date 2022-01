Hankook a dévoilé, en collaboration avec Hyundai, le dernier concept de pneu sans air "i-Flex" au CES de Las Vegas (5 au 8 janvier 2022).

Il s'agit d'un pneu au design biomimétique (le "biomimétisme" étudie et imite les processus biologiques et biomécaniques de la nature et des êtres vivants comme source d'inspiration pour améliorer les activités et les technologies humaines) qui offre une excellente absorption des chocs et une capacité de charge verticale considérable, tandis que l'absence d'air à l'intérieur augmente sa sécurité tout en réduisant les coûts d'entretien. Autant de qualités importantes dans la perspective de la mobilité autonome du futur.

Quels sont les avantages d'un pneu sans air ?

Ce type de pneu - appelé "pneu non-air" - a été développé spécifiquement pour équiper les voitures autonomes du futur, car il présente plusieurs avantages: d'une part, un entretien minimal et une sécurité maximale (comme il n'y a pas d'air à l'intérieur, il n'est pas sujet aux crevaisons ou aux pertes de pression, ce qui le rend plus sûr que les pneus classiques), et d'autre part, un excellent confort. En termes de dimensions, le modèle présenté au CES est assez petit, avec un diamètre de 400 mm et une largeur de 105 mm.

Sans oublier la quête permanente de durabilité, qui concerne également les matières premières.

Structure inspirée de la nature

En ce qui concerne la structure, afin d'absorber les chocs de la route et de pouvoir supporter de lourdes charges, les ingénieurs de Hankook se sont inspirés de la structure cellulaire des organismes vivants, avec des interconnexions multicouches reliant la myriade de petites structures hexagonales et tétragonales de rigidité variable pour un support de charge plus stable.

En outre, le profil concave de la bande de roulement en forme de C assure une surface de contact maximale sur la route tout en maximisant la sécurité, et la bande de roulement - conçue pour les mouvements multidirectionnels du véhicule - adopte le même motif caractéristique en nid d'abeille que l'intérieur du pneu.