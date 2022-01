L'année 2022 démarre sur les chapeaux de roues dans le monde de l'automobile. En cette première semaine de l'année, nous avons déjà pu découvrir de nombreuses nouveautés, qu'il s'agisse de nouveautés ou de nouvelles technologies. Il faut dire que l'ouverture du salon CES de Las Vegas dès ce 5 janvier aura permis de remplir l'actualité automobile !

Alors avant de continuer cette année 2022 pleine de promesses, retour sur les quelques infos marquantes de cette première semaine de 2022 !

#1 - Sony présente son SUV

Deux ans après la présentation d'une berline dans les mêmes allées du salon CES de Las Vegas, voilà que Sony dévoile son SUV. L'occasion pour le géant japonais de l'électronique de confirmer son intérêt pour l'automobile électrique ! Le Vision-S 02 n'est encore qu'un concept-car de SUV mais fait déjà de l'oeil aux familles. Un nouveau concurrent à venir pour le Tesla Model X !

#2 - 1000 km pour la Mercedes EQXX

C'est LA sensation de ce CES 2022, la Mercedes Vision EQXX. Sous ces airs de goutte d'eau hyper profilée sur roues, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine Volkswagen XL1 d'ailleurs, la voiture 100 % électrique explore un tout nouveau pan de l'électromobilité appelé à se développer : celle de l'efficience maximale.

Cx record de 0,17, poids limité, batterie ultra-compacte, puissance raisonnable, autant d'éléments qui devraient déjà être au coeur des voitures électriques. Sans oublier l'autonomie annoncée à plus de 1000 km grâce à une consommation hyper limitée de 10 kWh/100 km. Plutôt que les SUV qui sont antinomiques à la voiture électrique, ce serait pas plutôt ça le futur ?

#3 - La carrosserie qui change de couleur

Chez BMW, le CES 2022 a été marqué par deux nouveautés : le iX M60, version performante du gros SUV électrique, délivrant 619 ch et 1015 Nm, et un autre iX dont la carrosserie change de couleur !

Sous le nom BMW iX Flow with E-Ink, BMW présente un flux de couleurs qui peut s'animer sur la carrosserie et qui peut changer en fonction du choix du conducteur. Un concept qui préfigure sans doute une technologie qui arrivera de série dans un avenir peut-être pas si lointain !

#4 - Esteban Ocon livre l'Alpine A110 aux gendarmes

Si personne n'a très envie de découvrir la nouvelle Alpine A110 des gendarmes en action, du moins pas approchant dans son rétroviseur, on a pu la découvrir dans les mains d'Esteban Ocon cette semaine ! Le pilote de F1 s'offre quelques facéties, dérapages et autres drifts, dans la barquette avant de livrer le premier exemplaire aux forces de l'ordre. Allez, encore 25 à livrer !

#5 - Première apparition du Renault Austral

Si l'on a déjà une bonne idée des nouveautés qui arriveront cette année chez Renault, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que la firme au Losange nous offre un bel aperçu du futur SUV Austral ! Alors certes, il est encore camouflé, mais on peut voir qu'il reprend le langage stylistique de la très attendue Mégane E-Tech électrique. Pour rappel, il vient replacer le Kadjar.

#6 - Stellantis sur tous les fronts

Au CES, le groupe Stellantis a également fait un certain nombre d'annonces : outre un rapprochement avec Amazon dans le cadre de plusieurs partenariats technologiques liés à la voiture connectée, on a également appris que le groupe aurait déjà donné son feu vert sur un nouveau moteur six cylindres en ligne turbo !

Enfin, Carlos Tavares nous en a également dit un peu plus sur l'avenir des 14 marques du groupe... qui ne seront peut-être plus 14 très longtemps !

#7 - Les voitures les plus vendues en 2021

Avec 1 659 146 millions d'immatriculations, l'année 2021 a vu son classement des voitures les plus vendues changer. Et c'est la Peugeot 208 qui a détrôné sa rivale de toujours la Clio !

#8 - La publicité pour l'automobile change

C'est un nouveau décret qui est paru dans le Journal Officiel et qui prévoit désormais, dans les publicités automobiles, de faire la promotion de la mobilité active, du covoiturage ou des transports en commun. Et ce dès le 1er mars 2022 !

#9- Sortie de grange

Enfin l'année a très bien commencé avec une exceptionnelle sortie de grange en Grande-Bretagne. Dans une vidéo à voir ici, on suit deux "explorateurs" dans la découverte d'une grange où s'entassent des Porsche, des Bentley, des Jaguar... dans un état pitoyables ! Mais c'est incroyable de voir que des endroits comme ça existent encore !