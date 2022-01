Aston Martin est sur le point de présenter une version plus sexy du DBX. Supposément appelé DBX S, plusieurs prototypes ont été aperçus depuis l'année dernière. Le constructeur automobile a ensuite publié son premier teaser la semaine dernière, qui affirmait que c'est "le SUV de luxe le plus puissant du monde".

Maintenant, la troisième itération de l'Aston Martin DBX prend forme dans un autre teaser, posté par le constructeur automobile basé à Gaydon sur sa page Facebook. Le teaser se présente sous la forme d'une image ombragée du SUV sur son profil latéral, montrant quelques écarts de conception par rapport à sa version standard.

Sur la base du teaser, il semble que le DBX S aura un énorme diffuseur sur son pare-chocs arrière, tandis que le splitter avant est également remarquablement grand à l'avant. Hormis le design différent de ses roues, ces deux éléments sont les seuls changements apparents, bien que nous soyons convaincus qu'il y aura plus à voir une fois que le constructeur automobile l'aura dévoilé le 1er février 2022.

Le supposé Aston Martin DBX S sera la nouvelle version haut de gamme, après la version à moteur V8 disponible dans le monde entier et le modèle à moteur six cylindres en ligne exclusif pour le marché chinois.

La partie la plus juteuse du DBX S sera son groupe motopropulseur, qui soutiendra l'affirmation audacieuse de la marque britannique. Être le SUV de luxe le plus puissant du monde signifie qu'il devrait surpasser la Porsche Cayenne Turbo GT de 640 chevaux et le Lamborghini Urus de 650 chevaux.

Le DBX S sera-t-il équipé d'un V12 ? La question se pose toujours, mais n'oublions pas que le constructeur possède son propre V12 bi-turbo qui équipe les DB11 et DBS.

Le DBX standard est devenu une vache à lait pour Aston Martin, avec des ventes supérieures à celles de tous ses confrères combinés. L'introduction d'un modèle plus sexy devrait encore renforcer sa position en tant que meilleure vente du constructeur.