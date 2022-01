Si vous nous lisez régulièrement, le nom de Niels van Roij vous dit probablement quelque chose. C'est un studio de design basé en Hollande, à l'origine de plusieurs créations toutes plus incroyables les unes que les autres.

En effet, nous lui devons la Rolls-Royce Wraith Shooting Brake, la Ferrari Breadvan Shooting Brake ainsi que le Range Rover Adventum Coupé. Pour sa nouvelle création, Niels van Roij a choisi une fois de plus une Ferrari. Ce n'est pas vraiment une nouveauté car cette voiture est en développement depuis plusieurs mois. Si nous l'évoquons encore une fois, c'est parce que le projet semble enfin aboutir.

La société a partagé sur Instagram les photos de son nouveau bijou dans l'atelier de peinture. Il ne reste donc plus beaucoup de temps avant que le client final prenne livraison de cette voiture unique au monde. Inspirée de la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake (modèle unique), son propriétaire a le privilège de participer à l'élaboration de sa voiture et de choisir parmi toutes les propositions faites par le studio de design et qui s'offrent à lui. Vous pourrez les découvrir à travers la galerie ci-dessous.

Basée sur la Ferrari 599 GTB, la Daytona Shooting Brake Hommage embarque un moteur V12 ainsi qu'une boîte de vitesses manuelle. Sa puissance initiale de 620 ch pourrait être revue à la hausse, cela n'a pour le moment pas été évoqué par ses créateurs. Aussi puissante soit-elle, elle ne fera sans doute pas un tour de circuit à pleine vitesse. Ce modèle mise sur le luxe et l'élégance, en témoigne la profusion de cuir belge dans son habitacle.

Pour la petite histoire, la Ferrari Daytona Shooting Brake est née en 1976 à la demande de l'architecte Bob Gittleman. On doit sa forme à Luigi Chinetti Jr et la réalisation de sa carrosserie au britannique Panther Westwinds. Elle repose sur une Ferrari 365 GTB/4 de 1972.

Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour découvrir la voiture finale.