Les voitures deviennent de plus en plus grandes. Et quand on pense qu'il n'est pas possible de faire plus grand, on ajoute quand même un modèle plus imposant. Et BMW n'échappe pas à cette logique. Pendant longtemps, personne ne s'attendait à ce qu'un SUV puisse être positionné au-dessus du X5. Mais c'est arrivé, et il s'appelle X7.

Et puis la société M GmbH est arrivée et a lancé, à l'occasion de son 30e anniversaire, un modèle à V8 hybride rechargeable de 750 ch appelé XM. Hop là, et encore plus gros !

Mais les gammes en elles-mêmes sont également de plus en plus grandes, de plus en plus lourdes et bien sûr de plus en plus puissantes. Ainsi, une berline de milieu de gamme comme la Série 3 (G20) est aujourd'hui aussi grande, aussi lourde et nettement plus puissante que les modèles haut de gamme de la marque d'autrefois. Et si on comparait, juste pour voir ?

L'histoire du haut de gamme BMW commence à l'automne 1968, lorsque la E3 a été lancée sur le marché. C'était le premier modèle avec le "E" dans la désignation interne de l'usine et il devait conquérir, en tant que 2500, 2800 (puis 2.8), 3.0 et 3.3, la clientèle de ce qui allait devenir la Classe S de Mercedes-Benz ou la gamme KAD d'Opel. À cette époque, la BMW 3200 S obsolète, surnommée "l'ange baroque", avait déjà été retirée du service depuis plusieurs années et c'était le début de l'ère des moteurs six cylindres en ligne, des carrosseries autoportantes et d'un design plutôt rectiligne à Munich.

La Série 7 proprement dite n'est arrivée que sous la forme de la E23, lancée au printemps 1977 et signée par le designer automobile français Paul Bracq. Elle marquait le point final de la réorganisation de la gamme BMW et son design était proche de celui du coupé Série 6 présenté un an plus tôt. Pour la première fois, une BMW était équipée du nouveau système antiblocage de l'époque et toutes les motorisations étaient en outre dotées du système d'injection électronique à tube d'aspiration L-Jetronic de Bosch.

Sur la E23, seuls des moteurs 6 cylindres de 2,8 à 3,4 litres de cylindrée étaient disponibles. Les moteurs V8 avec des chambres de combustion plus grandes étaient considérés comme trop lourds et, après la deuxième crise pétrolière de la fin des années 1970, on décida de renoncer également à un douze cylindres moderne. Le modèle a tout de même connu le succès : plus de 270 000 exemplaires ont été construits jusqu'en 1986. Cela représentait une augmentation d'environ 50 % par rapport à la E3, qui est également sortie des chaînes de production pendant neuf ans.

Aujourd'hui, c'est la sixième génération de la Série 7 qui arrive sur nos routes. Elle est apparue en 2015 et a subi un important lifting en 2019. Et les choses ont bien évolué ces dernières années. Notamment au niveau des dimensions, du poids et des motorisations. Ainsi, les six cylindres en ligne essence exclusifs sont aujourd'hui impensables. Il existe des quatre cylindres, des huit cylindres et un V12 de 6,6 litres développant 585 ch, ainsi que de nombreuses variantes diesel et des versions hybrides rechargeables qui complètent l'offre de moteurs à essence des années 70 et 80, intouchable à l'époque.

Et la Série 3 ? De 1975 et la E21 (avant cela, il y avait encore la 02, qui, comme la E3, n'est pas encore rattachée à la série proprement dite) à la G20 de 2019, elle a eu en tout sept générations pour se développer, grandir, devenir plus lourde et plus puissante. Quels sont donc les chiffres bruts si nous comparons la Série 7 (E23) de l'époque à l'actuelle Série 3 (G20) ? Pour cela, jetez un coup d'œil au tableau ci-dessous. C'est de la folie.

BMW Série 7 (E23) de 1977 à 1986 BMW Série 3 (G20) depuis 2019 Longueur 4860 mm 4709 mm Largeur 1800 mm 1827 mm Largeur 1430 mm 1442 mm Empattement 2795 mm 2851 mm Poids à vide 1530 - 1700 kg 1450 - 1965 kg Moteurs Six cylindres en ligne à essence

2,5 - 3,5 litres





Quatre et six cylindres en ligne à essence 2,0 - 3,0 litres / Quatre cylindres en ligne à essence

avec moteur électrique 2,0 litres / Quatre et six cylindres en ligne diesel

2,0 - 3,0 litres Gamme de puissance 150 - 252 ch 150 - 510 ch Gamme de couple 215 - 380 Nm 250 - 700 Nm Accélération 0-100-km/h 7,8 - 10,0 s 3,4 - 8,5 s Vitesse maximale 192 - 227 km/h 220 - 290 km/h Prix de base 29.300 DM (728, mai 1977)* 38.350 euros (janvier 2022)*

* prix allemands

Ce qui est frappant, en dehors des dimensions, c'est que le plus petit modèle était équipé de 150 ch. Dans la E23, cela nécessitait à l'époque un six cylindres en ligne de 2,5 litres, alors que dans la Série 3 G20 actuelle, cela ne nécessite qu'un quatre cylindres de 2,0 litres.

L'accélération jusqu'à 100 km/h peut également faire tourner la tête : la Série 7 la plus rapide de l'époque (la 745i avec un moteur de 3,2 litres) n'était que 0,7 seconde plus rapide qu'une 318i de base aujourd'hui. Et la M3 Competition xDrive est aujourd'hui plus de deux fois plus rapide à 100 km/h que le modèle haut de gamme de l'époque, même si évidemment on compare ici ce qui ne l'est pas, 252 ch sur l'essieu arrière face à 510 ch sur les quatre roues.

Autre point important : le poids. Même si la version de base de la Série 3 est aujourd'hui toujours plus légère que le modèle d'entrée de gamme de la Série 7 des années 1970, les modèles PHEV actuels de la classe moyenne, avec un moteur électrique supplémentaire et une batterie de 12 kWh, pèsent près de 300 kg de plus que les anciennes berlines haut de gamme !

En revanche, les prix de base doivent être considérés avec une certaine prudence. Bien sûr, il semble impressionnant que même pas 30 000 DM pour une Série 7 soient opposés à presque 40 000 euros pour une Série 3, et que ces modèles soient également séparés par une catégorie de véhicules. Mais 29 300 DM, c'était beaucoup d'argent à l'époque et le salaire moyen en Allemagne en 1977 était d'environ 25 000 DM. Si l'on ne tient compte que de l'inflation, une Série 7 ne devrait coûter aujourd'hui que 40 000 euros environ. Et donc, les prix sont en fait assez identiques.