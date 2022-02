L'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, tire la sonnette d'alarme à l'approche de l'adoption de la nouvelle réglementation Euro 7 qui doit fixer les limites d'émissions de gaz d'échappement pour les nouvelles voitures à moteur à combustion interne. Le problème soulevé par l'ACEA vient du calendrier, des types de véhicules et de la clarté des nouvelles règles.

En pratique, les constructeurs affirment que depuis que l'ACEA a fait sa proposition à la Commission européenne en juin 2021 sur la période de deux ans 2025/2026 pour l'introduction des nouvelles règles, des nouvelles valeurs limites et des procédures d'essai d'homologation, rien n'a bougé à Bruxelles. Au contraire, indique l'ACEA, la décision de la Commission européenne sur l'adoption des normes Euro 7 a été reportée de fin 2021 au 5 avril 2022.

2025 est maintenant trop proche

À ce nouveau retard, qui rend pratiquement impossible la fixation de 2025 comme année de départ pour les nouvelles limites Euro 7, s'ajoute la discussion sur la nécessité réelle de diversifier les niveaux d'émissions de gaz d'échappement pour les voitures particulières/véhicules utilitaires légers (Euro 7) et les véhicules utilitaires lourds (Euro VII), ainsi que le silence de la Commission sur les grandes lignes des nouvelles limites Euro 7.

En pratique, les principaux groupes automobiles européens demandent aux institutions d'agir rapidement et de proposer au plus vite des règles claires et sans ambiguïté afin que l'ensemble de l'industrie automobile puisse "concentrer les investissements et les ressources d'ingénierie sur une mobilité neutre en carbone qui puisse aller de pair avec l'électrification de la gamme de véhicules pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050".

Éviter la nouvelle "mobilité réduite"

Les dernières déclarations du directeur général de l'ACEA, Eric-Mark Huitema, qui évoque les premiers projets élaborés par la Commission européenne pour réduire les émissions de CO2 du secteur automobile, vont dans le même sens :

"Réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 était déjà un défi, mais les nouvelles réductions sont malheureusement irréalistes. Elles ne seraient réalisables qu'en cas d'augmentation massive de l'infrastructure de recharge, pour atteindre 7 millions de points de recharge, contre les 3,9 millions proposés par la Commission et les 200 000 actuellement disponibles."

Huitema ajoute également :

"Imposer aujourd'hui un objectif de réduction de 100 % de CO2 d'ici 2035 est prématuré, un arrêt de facto des moteurs à combustion interne qu'il vaudrait mieux proposer à nouveau lors du réexamen de 2028, lorsque les évolutions du réseau de recharge, des nouvelles technologies et des besoins des clients seront plus claires." "Les responsables politiques doivent faire davantage pour qu'aucun pays et aucun citoyen ne soit laissé pour compte et que les véhicules à émission zéro soient disponibles et abordables pour tous, afin de ne pas créer les nouveaux 'pauvres en mobilité'. En bref, les fabricants sont prêts à annuler les émissions de CO2 en soutenant les objectifs de neutralité climatique d'ici 2050, mais si l'Europe continue à changer d'avis tous les deux ans sur les objectifs, des tensions sociales risquent fort de se produire.

Euro 7, proposition de l'ACEA

Pour mieux comprendre ce qu'est le nouveau système d'émissions Euro 7 proposé par l'ACEA à la Commission européenne, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif avec l'actuel système Euro 6d-ISC-FCM.

Euro 6d-ISC-FCM (le tableau coulisse vers la droite)

Homologation Inscription CO

Monoxyde de carbone

(mg/km) THC

Hydrocarbures totaux

(mg/km) NMHC

Hydrocarbures non méthaniques

(mg/km) HC+NO x

Hydrocarbures+Oxydes d'azote

(mg/km) NO x

Oxydes d'azote

(mg/km) PM

Particules

(mg/km) PN

Nombre de particules

(#/km) NH3

Ammoniac 1er janvier 2020 1er janvier 2021 1000 pour l'essence / 500 pour

diesel 100 essence 68 essence 170 Diesel 60 essence / 80

diesel 4,5 6x10^11 -

Euro 7 (proposition de l'ACEA)