À l'heure actuelle, presque tous les constructeurs automobiles travaillent à l'avènement d'un futur électrique. Il faudra encore attendre des années, mais cela n'empêche pas les constructeurs d'introduire de nouveaux VE tout en mettant lentement fin au développement des moteurs à combustion interne.

Cependant, le moteur à combustion interne pourrait encore avoir un avenir, même s'il sera différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Astron Aerospace a présenté l'Omega 1, un moteur révolutionnaire au design très spécial.

Diviser et simplifier

L'Omega 1 est conçu pour fonctionner avec une variété de carburants. Il est compact et puissant et a pour objectif de produire très peu ou pas d'émissions. Il est dépourvu de vilebrequin décalé, de pistons alternatifs et d'arbre excentrique, tout comme un moteur rotatif Wankel. Toutefois, la conception de l'Omega 1 permet de contourner au moins un problème lié aux moteurs Wankel - le chevauchement des gaz d'échappement.

La conception de l'Omega 1 comporte une paire de chambres avec une préchambre séparant l'air froid d'admission des gaz d'échappement chauds. Il y a quatre rotors montés sur deux arbres, qui fonctionnent par paires, divisant les phases du cycle : celui à l'avant s'occupe de l'admission et de la compression (les deux premières phases d'un moteur à quatre temps normal, les plus "propres"), tandis que celui à l'arrière s'occupe de la combustion et de l'échappement - les deux dernières phases, qui souffrent des émissions polluantes post-combustion.

Les rotors empilés sont reliés par des synchroniseurs de sorte qu'ils tournent en sens inverse mais à la même vitesse. Selon Astron, la conception de l'Omega 1 ne souffre pas des mêmes problèmes de joints et de soudures que les moteurs conventionnels, car il s'agit d'un seul bloc avec beaucoup moins de pièces mobiles et décomposables.

Lueur d'espoir ?

La conception du moteur permet d'en empiler plusieurs, ce qui augmente le rendement. Le moteur Omega 1 standard pèse à peine 10 kg et peut produire 160 chevaux et un couple de 230 Nm. La société affirme disposer d'un prototype fonctionnel. Le moteur à combustion interne n'est donc peut-être pas mort après tout.

Mais alors, sera-t-il assez révolutionnaire pour empêcher l'extinction des moteurs à combustion interne ? Certainement pas tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des bielles, des soupapes et des pistons, mais il pourrait néanmoins avoir des applications importantes dans l'avenir électrifié qui nous attend.

Après tout, l'infrastructure doit encore rattraper la conversion électrique totale, et il faudra beaucoup de temps pour que tout soit prêt. Des systèmes tels que l'Omega 1 contribueraient à réduire considérablement les émissions à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que l'infrastructure pour un avenir sans émissions soit solidement en place.