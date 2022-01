Paris est depuis longtemps au centre d'un changement important dans la mobilité urbaine. La ville a récemment promulgué une loi interdisant toutes les motos construites avant l'an 2000. Notamment pour des raisons de pollution.

Plus récemment, la ville s'est attaquée à une autre pollution : sonore. Des solutions radicales telles que des radars sonores ciblant spécifiquement les véhicules bruyants sont déjà en cours d'expérimentation. Plus récemment, la possibilité d'interdire purement et simplement les deux-roues à moteur à essence a été envisagée.

La mairie a récemment mené une consultation auprès de ses habitants afin de trouver des moyens de réduire la pollution sonore dans la ville. Cette consultation s'est achevée la semaine du 10 janvier 2022, et plus de 142 nouvelles propositions ont été formulées, avec plus de 26 000 votes.

L'une d'entre elles semble être une solution plutôt extrême, à savoir l'interdiction pure et simple des deux-roues à essence dans la capitale. Cette solution semble tout à fait farfelue, car nombreuses sont les personnes qui dépendent de leur deux-roues pour gagner leur vie au quotidien. Il ne serait certainement pas juste de les isoler au nom de la lutte contre la pollution sonore.

Sans surprise, la proposition d'interdire les deux-roues à essence à Paris n'a pas recueilli un vote unanime. Elle a cependant obtenu la majorité des voix avec 944 voix pour et 307 voix contre. Il n'est pas certain que la municipalité mette en œuvre des mesures aussi radicales, mais cette décision laisse entrevoir que la fin des deux-roues à moteur à combustion interne est beaucoup plus proche que nous ne le pensons. Du moins à Paris.

Il est évidemment difficile d'imaginer que Paris prenne des mesures aussi radicales pour résoudre le problème de la pollution sonore. Bien sûr, les motos et les scooters peuvent perturbent la tranquillité et l'ordre des Parisiens au quotidien. Cependant, la solution proposée semble trop sévère, car elle ne tient même pas compte de l'avis des utilisateurs de motos et de scooters. Néanmoins, rien n'est encore figé, car cette proposition, ainsi que les 141 autres propositions, feront toutes l'objet d'un rapport dans le cadre du plan parisien de lutte contre le bruit lors du Conseil de Paris du printemps prochain.