Le grand jour est arrivé pour l'Alfa Romeo Tonale. Annoncé depuis plusieurs années, le crossover italien voit enfin le bout du tunnel. Il est prêt à se montrer au grand public dans sa version de production, et pour l'occasion, Alfa Romeo vous invite à suivre sa révélation en direct.

Plus petit que le Stelvio, le Tonale est le premier modèle électrifié de la marque italienne. Les futurs clients pourront choisir entre des motorisations hybride et hybride rechargeable. Cette dernière option comprendrait un moteur turbocompressé et un moteur électrique développant ensemble une puissance totale de plus de 250 ch. La batterie aurait une capacité de 11,4 kWh.

25 Photos

Alfa Romeo espère faire sensation avec son nouveau produit, pour doper ses ventes qui n'ont franchement pas bonne mine sur plusieurs marchés dont la France.

Le Tonale devra s'accrocher, car ses concurrents se comptent par dizaine. Parviendra-t-il à effacer la concurrence ? Rien n'est pour le moins sûr, mais Alfa Romeo a beaucoup d'espoir. Il devait par ailleurs être présenté il y a quelques mois en arrière, mais le nouveau patron du constructeur, Jean-Philippe Imparato, a préféré reporter sa présentation et son lancement afin que ses équipes le peaufinent davantage.

L'Alfa Romeo Tonale sera probablement suivi un peu plus tard par un autre crossover, plus petit, portant le nom de Brennero. Ce dernier serait disponible en version 100 % électrique ouvrant la porte à plusieurs modèles électriques badgés Alfa Romeo.

"Je dois être dans les plus grands segments du monde. Je dois être dans le segment B-SUV et C-SUV. Être seul dans un coin n'apporte aucun résultat", a déclaré Jean-Philippe Imparato.

Enfin, il convient de noter qu'Alfa Romeo a l'ambition de produire des voitures électriques portant le logo du trèfle à quatre feuilles, le fameux Quadrifoglio.

Le programme est donc chargé pour le constructeur premium du groupe Stellantis. Une nouvelle page de son histoire s'écrira aujourd'hui à partir de 15:00. Soyez au rendez-vous !