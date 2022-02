Alfa Romeo semble être très excité par les débuts du nouveau Tonale. Le constructeur italien est impatient de nous montrer son tout nouveau produit. Mais pour ça il faudra attendre exactement une semaine de plus avant la révélation complète. D'ici là, Alfa va apparemment continuer à nous montrer de petites portions de son nouveau SUV. Et aujourd'hui nous avons non pas un, mais deux nouveaux teasers à partager avec vous.

Ces deux courtes séquences ont été publiées sur les médias sociaux - une sur Facebook et l'aitre sur Twitter. La première vidéo laisse entrevoir le design de la face avant et le motif tridimensionnel de la calandre. Le bouclier Scudetto d'Alfa, qui occupe une place centrale sur la calandre, dévoile sa nouvelle forme, une évolution par rapport à ce que nous connaissons des Giulia et Stelvio.

L'autre court clip nous emmène dans l'habitacle et nous montre une petite partie du siège du conducteur avec un logo Alfa Romeo brodé et des surpiqûres rouges contrastantes sur du cuir noir. Nous pouvons également voir le volant, qui présente deux matériaux différents - cuir fin sur l'anneau extérieur et cuir perforé à l'intérieur. Enfin, le teaser nous montre également le drapeau italien sous la forme d'un petit badge sur ce qui semble être l'un des rétroviseurs latéraux.

Nous avons déjà vu le Tonale en test sur la voie publique à plusieurs reprises et nous savons à peu près tout de son apparence. Cependant, les petits éléments de design qu'Alfa continue de distiller restent invisibles à l'œil en raison des camouflages.

Nous ne savons en revanche pas ce qui se cachera sous le capot, mais on parle déjà d'un moteur turbo de 1,3 litre, similaire à celui du concept Tonale. Il a été confirmé que le concurrent de l'Audi Q3, du BMW X1, du Lexus UX et du Mercedes-Benz GLA recevra une puissante motorisation hybride rechargeable, et qu'il pourrait y avoir d'autres moteurs électrifiés ou thermiques.