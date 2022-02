Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau teaser d'Alfa Romeo Tonale soit diffusé. Aujourd'hui, cependant, ce n'est pas un teaser classique publié sur les réseaux sociaux d'Alfa Romeo qui anticipe le premier SUV compact de la société, mais un tweet écrit directement par le PDG Jean-Philippe Imparato.

Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une photo qui montre le Tonale de profil, recouvert d'un tissu gris et les hommes du "groupe" qui ont activement participé à la naissance du SUV tant attendu : Francesco Calcara (marketing), Daniel Guzzafame (produit), Antonio Casarella (production) et Alejandro Mesonero-Romanos (design). Un cliché qui rappelle évidemment la couverture iconique d'"Abbey Road", l'un des plus célèbres albums des Beatles, et qui donne - une fois de plus - rendez-vous au 8 février 2022 pour la présentation officielle.

"Abbey Road"

C'est ce qu'Imparato a écrit dans son tweet, peut-être dans l'espoir que l'Alfa Romeo Tonale devienne la meilleure vente du Biscione - et pas seulement - comme Abbey Road l'est pour le groupe de Liverpool. Toutes les conditions semblent réunies : en premier lieu, le segment auquel il appartient, celui des SUV compacts, qui est en croissance constante et qui est l'un des plus populaires en Europe.

Il est clair que la perspective ne nous permet pas de saisir les dimensions du Tonale, mais dans ce cas nous avons l'aide des rumeurs publiées il y a quelque temps, qui parlaient d'une longueur de 4,53 mètres avec un empattement de 2,64 m. Remarquez les très belles jantes classiques à cinq cercles, la ligne douce de la lunette arrière et la ceinture de caisse particulièrement haute.

La couverture d'Abbey Road des Beatles

Le petit frère du Stelvio aura plusieurs options, à commencer par l'inévitable électrification. Nous savons, en effet, qu'il y aura un groupe motopropulseur hybride rechargeable ( bien que nous ne connaissions pas encore ses caractéristiques), flanqué selon toute vraisemblance d'unités à hybridation douce.

Le puzzle est presque complet

Bien malin celui qui sait si les teasers dédiés à l'Alfa Romeo Tonale arrivent à leur fin avec ce tweet ou si d'autres sont encore à venir dans prochains jours. Ces derniers jours, nous avons vu l'instrumentation numérique avec un aperçu des places avant, les feux arrière avec le badge "Veloce" indiquant l'une des configurations disponibles, le volant avec les palettes en aluminium pour la boîte de vitesses automatique et - grâce à de récentes photos espion - l'intérieur du Tonale.

Il ne reste plus qu'à attendre le 8 février et la présentation en ligne.