Récemment, BMW a offert un restylage à sa Série 8. Visuellement, les changements sont mineurs, à peine distingue-t-on la version restylée de la précédente lancée il y a plusieurs années.

La BMW Série 8 existe en Coupé, Gran Coupé et Cabriolet. Un illustrateur du nom de Sugarchow a imaginé ce à quoi pourrait ressembler la version Shooting Brake. Il a alors utilisé sa tablette graphique et son logiciel de retouches photos pour réaliser ces rendus plus vrai que nature.

Le rendu final est saisissant, d'autant plus que les lignes de la BMW Série 8 siéent parfaitement bien à cet arrière long et coupé et qui donne fière allure à la voiture allemande.

Hélas, les Shooting Brake ne font plus recette, la mode est aux SUV ! Le constructeur de Munich n'a pas l'intention de produire une telle carrosserie, ni pour la Série 8, ni pour tous les autres modèles de sa gamme. Au moment de la rédaction de cet article, les seuls Shooting Brake disponibles sont les CLA Shooting Brake, Volkswagen Arteon Shooting Brake et Kia Proceed.

Pour vous consoler, BMW a d'autres projets sur le feu dont la BMW M4 CSL qui devrait être présentée cette année. Par ailleurs, BMW M souffle aujourd'hui sa 50eme bougie et s'apprête à révéler des modèles particulièrement attendu comme la M3 Touring, XM et M2.

Concernant la BMW Série 8, elle restera au catalogue quelques années encore avant d'être remplacée par une nouvelle génération. Nous ne savons pas si ce modèle sera remplacé par une génération électrique, ou bien, si BMW proposera une gamme composée de moteurs thermique et électrique à l'image de la BMW Série 7 actuellement en développement. Quoi qu'il en soit, le fabricant a déclaré que les moteurs thermiques n'étaient pas mort, et que ses équipes sont en train de développer une nouvelle génération de moteurs à combustion, preuve en est que ces moteurs ont encore plusieurs années devant eux.