Les fans de Toyota et de PlayStation en Espagne vont être gâtés. Le distributeur du constructeur automobile lance une version spéciale de la Toyota Yaris GR Sport Electric Hybrid, juste à temps pour l'arrivée du nouveau jeu vidéo Gran Turismo.

La Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition est limitée à 100 unités seulement et, surtout, elle est accompagnée de nombreux cadeaux qui aiguiseront l'appétit des fanatiques de PlayStation. Outre cette édition spéciale limitée, les nouveaux propriétaires recevront également une nouvelle console PlayStation 5 et une copie physique standard du nouveau jeu Gran Turismo® 7.

Galerie: Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition

7 Photos

Le nouveau jeu Gran Turismo® 7 et la Yaris GR Sport GT7 Edition seront tous deux disponibles le 4 mars 2022. Les personnes qui opteront pour ce pack limité recevront également une manette sans fil DualSense supplémentaire et un abonnement de trois mois à PlayStation Plus.

Le partenariat entre Sony et Toyota ne s'arrête pas là. PlayStation deviendra l'un des principaux partenaires de la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, la nouvelle coupe monotype lancée par Toyota Espagne, Toyota Caetano Portugal et le Motor & Sport Institute (MSi). La série de courses mettra en vedette des Toyota GR Yaris RZ préparées spécialement pour la compétition.

D'autre part, Toyota jouera un rôle de premier plan dans la deuxième édition du championnat espagnol de Gran Turismo. Le vainqueur de cette compétition recevra comme prix une Yaris GR Sport GT7 Edition.

Ce n'est pas la première fois qu'une marque automobile offre une PS5 pour tout achat de voiture. En décembre 2020, chaque achat d'un Ford Explorer était accompagné d'une console PlayStation 5, jusqu'à épuisement des stocks.