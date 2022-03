La situation en Ukraine, avec l'invasion russe qui a débuté le 24 février, s'est soudainement et tragiquement détériorée. Les premières aides de la communauté internationale sont arrivées en quelques jours, tandis que le monde de l'automobile se mobilise également pour soutenir la population.

Dans un monde "globalisé" comme celui de l'industrie automobile, où les intérêts économiques prédominent (la Russie représente plus de 1,5 million de voitures vendues par an), il peut être parfois difficile de prendre ouvertement parti. Mais une situation d'urgence comme celle que nous vivons actuellement l'emporte sur tout intérêt commercial, et c'est pourquoi certains groupes viennent en aide à la population.

Le premier à avoir fait un geste fut Mercedes, aussi bien en termes de communication que sur le plan financier. D'une part, sur son profil Instagram, Mercedes a posté une photo blanche accompagnée de la phrase "Pour ce qui compte le plus, la paix", une communication assez "discrète" qui ne mentionne pas explicitement l'Ukraine, mais évoque avant tout le bon sens. D'autre part, le patron du groupe, Ola Källenius, a annoncé sur son profil Linkedin le versement d'un million d'euros à la Croix-Rouge pour aider la population ukrainienne.

Le même montant sera versé par le groupe Volkswagen à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, comme l'a annoncé (toujours sur Linkedin) le président du groupe, Herbert Diess. Porsche a annoncé également, via un communiqué de presse, un don d'un million d'euros pour venir en aide aux Ukrainiens.

Stellantis, qui compte 71 employés basés en Ukraine, a activé une équipe d'assistance dédiée, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour surveiller activement leur santé et leur sécurité. L'entreprise a également alloué un million d'euros d'aide humanitaire pour soutenir les réfugiés et les civils déplacés, en s'appuyant sur une ONG locale.

"Stellantis condamne la violence et l'agression et, en cette période de douleur sans précédent, notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles ukrainiennes", a déclaré Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. "Une attaque a été lancée, et elle a ébranlé un ordre mondial déjà troublé par l'incertitude. La communauté de Stellantis, composée de 170 nationalités, regarde avec consternation les civils fuir le pays. Bien que l'étendue des pertes ne soit pas encore claire, le bilan en termes de vies humaines sera insupportable".