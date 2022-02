Même l'automobiliste le moins intéressé par la géopolitique sera désormais obligé de suivre avec inquiétude la crise entre la Russie et l'Ukraine. Car la situation, déjà dramatique pour les personnes vivant à la frontière entre les deux pays, pourrait également avoir d'énormes répercussions économiques au niveau international.

Les événements dans la région est du Donbass exercent depuis un certain temps déjà une pression sur les prix de l'essence et du diesel, mais le coût du ravitaillement n'est pas le seul phénomène qui menace les poches des propriétaires de voitures. Ou ceux qui souhaitent en acheter une nouvelle. Regardons de plus près ce qui pourrait se passer maintenant.

Le danger du pétrole

Commençons par dire que l'escalade du conflit entre Moscou et Kiev n'est que le dernier chapitre de la flambée des prix du carburant qui a commencé il y a plusieurs mois dans le sillage de la longue traîne de la pandémie.

Ainsi, remplir un réservoir aujourd'hui peut flirter voire même dépasser les 2 euros par litre. Cela concerne principalement l'essence, mais dans certains cas, cela peut même toucher le diesel, notamment dans certaines stations-service d'autoroute.

La crise ukrainienne, qui implique également l'Union européenne et les États-Unis, bouleverse les prix du pétrole, ainsi que du gaz, dont la Russie est l'un des principaux exportateurs mondiaux. Et l'Europe est fortement dépendante des matières premières russes.

Le marché craint donc que l'énergie ne se retrouve au centre du conflit, avec des sanctions d'un côté et des représailles de l'autre. Avec sa forte production de pétrole et de gaz sans équivalent dans le monde, Moscou peut influencer les prix à tout moment, avec le risque d'une guerre économique et d'une crise énergétique avec prix à la pompe toujours plus élevés.

De longs mois à venir

Le principal problème pour les automobilistes est que, même si le Kremlin ne va pas jusque-là, il est peu probable que nous revenions à une situation normale de sitôt, car les prix élevés du brut auront du mal à baisser, notamment en raison de l'intérêt à court terme des autres pays producteurs. En bref, l'essence et le diesel resteront chers pendant plusieurs mois.

En fait, les choses pourraient même empirer : "Nous pourrions voir les prix du pétrole franchir très rapidement la barre des 100 dollars le baril, avec une hausse supplémentaire de 10 dollars s'il y a davantage de sanctions contre la Russie", prévient Sri Paravaikkarasu, directeur de Asia Oil - FGE, dans une interview accordée à BloombergTV.

Pour l'heure, cependant, le pétrole brut poursuit sa course à la hausse, se rapprochant déjà dangereusement des 100 dollars le baril. À 11h20 aujourd'hui, 22 février 2022, le Brent s'échangeait à 98,54 dollars/b, l'un des niveaux les plus élevés depuis 2014. Entre-temps, certaines grandes compagnies pétrolières augmentent les prix dits recommandés, avec des répercussions sur les prix à la pompe que l'on trouve dans les stations-service.

Il y a peu d'espoir que l'Opep+ (l'organisation des pays producteurs de pétrole élargie à la Russie) prête main forte, car Ihsan Abdul Jabbar, le ministre irakien de l'énergie, affirme qu'il n'y aura pas d'augmentation de la production de pétrole pour donner un répit au marché : "Nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Nous garantirons la demande en nous en tenant aux plans d'approvisionnement actuels".

Cela ne s'arrête pas là

Comme si cela ne suffisait pas, l'accélération prévue des prix des carburants (et de l'énergie) signifie que nous devrons tous compter avec une inflation "importée" de plus en plus rapide. Les coûts de l'énergie et des transports se reflètent dans tout ce que nous consommons, ce qui a pour effet de réduire progressivement le pouvoir d'achat des familles. Et ce n'est pas tout, car cette situation aura également un impact fatal sur les taux d'intérêt, qui deviennent de moins en moins avantageux.

Ce sont des facteurs qui touchent tout le monde, sans exception. Il y a aussi l'autre partie liée aux matières premières, qui pourrait affecter le secteur automobile en particulier. La Russie est un grand exportateur d'acier et d'aluminium, par exemple, mais aussi de nickel, qui présente un intérêt particulier pour les voitures électriques. Le risque est qu'ici aussi, de nouvelles augmentations des matières premières puissent entraîner une hausse des prix des voitures.

Prix à la pompe

Après avoir ouvert et fermé cette parenthèse, revenons à prix des carburants et voyons où ils en sont aujourd'hui en France.

Selon les données du site Carbu.com, le prix moyen national de l'essence en libre-service s'élève à 1,862 euro/litre pour le 98, le 95 variant de 1,801 à 1,774 euro/litre (respectivement pour E5 et E10). Quant au prix du gazole, toujours en libre-service, la moyenne est de 1,719 euros/litre.

Le GPL est lui de 0,916 euros/litre, tandis que le prix du GNV s'établit en moyenne à 1,078.