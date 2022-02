Le bon vieux moteur diesel. Après avoir été la star pendant plus d'un quart de siècle, le moteur diesel est soudainement entré en crise, en raison du Dieselgate et d'une poussée croissante vers l'électrification.

Avant la chute brutale des ventes, cependant, le diesel a permis de propulser certains des SUV et des vaisseaux amiraux les plus rapides de la planète, en combinant d'excellentes performances et économies de carburant. Voici donc les 10 voitures diesel les plus puissantes jamais construites.

BMW 750d xDrive (G11 et G12) - 400 ch

En dixième position, nous trouvons le vaisseau amiral de BMW dans sa version diesel la plus puissante. Le moteur diesel le plus performant a été utilisé pour motoriser les BMW 750d xDrive (également disponibles à l'époque avec un empattement long) vendues entre 2016 et 2020.

Sous le capot se trouvait la variante la plus extrême du moteur B57, celle avec quatre turbos et une puissance de 400 ch et 760 Nm de couple. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes (4,7 secondes pour les versions à empattement long) et une vitesse de pointe de 250 km/h, la 750d offre les mêmes performances que la 750i à essence, mais avec une efficacité bien supérieure : près de 17 km/l contre 12 km/l.

BMW X6 M50d (G06) - 400 ch

L'histoire du M50d n'a duré qu'un an (de novembre 2019 à décembre 2020), mais il y a lieu de croire que, grâce au nom de "X6 diesel le plus puissant de tous les temps", ces modèles conserveront leur valeur. Le protagoniste est toujours le B57 avec quatre turbos et des valeurs de 400 ch et 760 Nm.

Avec un poids de 2,3 tonnes, les performances sont plus sobres que sur les autres modèles équipés du même moteur : 5,2 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 250 km/h limitée électroniquement.

Alpina D5 S Touring - 408 ch

Basée sur la BMW Série 5 Touring, l'Alpina D5 S est équipée d'une version avancée du moteur BMW B57 6 cylindres en ligne à trois turbos. Actuellement en vente, c'est l'un des breaks les plus rapides de la liste. Avec ses 408 ch et 800 Nm, il est capable de tenir tête à ses rivaux Mercedes AMG et Audi RS.

Le sprint de 0 à 100 km/h est réalisé en 4,4 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 286 km/h.

Porsche Panamera 4S diesel - 422 ch

La Panamera diesel la plus puissante de tous les temps a duré moins d'un an sur la liste : de novembre 2016 à août 2017. Mais cela a suffi pour la faire entrer dans le livre des records des groupes motopropulseurs diesel. La Porsche exploitait un V8 4.0 L développant 422 ch et 850 Nm, associé à une transmission automatique PDK à 8 rapports.

Avec une vitesse de pointe de 285 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes (avec le pack Sport Chrono), la Panamera diesel surclassait à l'époque la 4S à essence et la 4 E-Hybrid.

Bentley Bentayga diesel - 435 ch

Aujourd'hui, nous la connaissons principalement avec des moteurs à essence V8 ou en tant qu'hybride rechargeable. Pourtant, la Bentley Bentayga a également opté pour le diesel dans le passé, en utilisant le même groupe motopropulseur VW EA898 que trois autres modèles du groupe Volkswagen, à savoir la Panamera susmentionnée et deux autres modèles que nous découvrirons prochainement.

La version diesel de 435 ch et 900 Nm de la Bentley vendue entre 2017 et 2019 n'était pas électrifiée. Les performances, en revanche, étaient très intéressantes : 4,8 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 270 km/h. Sur le papier, ces chiffres sont encore meilleurs que ceux de l'hybride (5,2 secondes et 254 km/h en vitesse de pointe).

Audi SQ7 4.0 TDI - 435 ch

Vendu entre 2016 et 2020, le SQ7 TDI était la version la plus extrême du SUV phare d'Audi. Le super Q7 utilisait un moteur hybride doux à huit cylindres de 4 litres développant 435 ch et 900 Nm de couple.

Les performances étaient similaires pour les différents modèles, avec un 0 à 100 km/h couvert en moins de 5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h. Dans l'ensemble, la consommation de carburant est raisonnable - environ 10-11 km/l.

Audi SQ8 TDI - 435 ch

La version la plus extrême de l'Audi Q8 est maintenant la RS Q8 à essence de 600 ch. Entre 2019 et 2020, cette variante a été rejointe par un cousin diesel tout aussi "méchant". La SQ8 était animée par le même V8 4.0 mild hybrid de 435 ch et 900 Nm de couple que la SQ7.

Des chiffres respectables pour un SUV capable de faire oublier son immense poids de 2,4 tonnes et d'arrêter le chrono de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes.

USSV Rhino GX - 446 ch

Luxueux, blindé et énorme. Le USSV Rhino GX est un SUV construit par la société californienne US Specialty Vehicles à partir du châssis du gigantesque Ford F-450. Le résultat est un véhicule blindé coûtant plus de 300 000 dollars (environ 260 000 euros), pesant 4,5 tonnes, mesurant 5,7 mètres de long et pouvant accueillir jusqu'à sept personnes.

Malgré son aspect brut, l'intérieur est très soigné, avec une télévision de 40 pouces, beaucoup de cuir et un récepteur satellite pour communiquer avec le monde extérieur en cas d'urgence. Il est disponible avec un moteur V10 6.8 L ou le plus puissant V8 6.7 L, tous deux diesels. Ce dernier atteint 446 ch et 1166 Nm.

Audi Q7 V12 TDI - 500 ch

Un moteur V12 de 6 litres. Diesel. Dans un SUV. L'Audi Q7 V12 TDI quattro est la voiture de série à moteur diesel la plus exagérée qui soit. Le mastodonte de 2,6 tonnes produit entre 2008 et 2012 délivrait 500 ch et 1 000 Nm de couple aux quatre roues.

Malgré un sprint de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h, la consommation de carburant était faible (environ 9 km/l).

Trident Iceni Magna (avec le pack performance) - 669 ch

De façon inattendue, la voiture diesel la plus puissante de tous les temps est une supercar. Développé par une société britannique, le Trident n'est resté qu'un concept. Les dernières nouvelles concernant cet incroyable prototype remontent à 2014, lorsque la société mère a déclaré qu'elle était prête à lancer la production. Compte tenu du temps écoulé et de la popularité décroissante du diesel, il semble très peu probable que l'Iceni Magna voie le jour.

Et c'est dommage car les performances promises étaient tout à fait respectables. Avec une puissance de 669 ch et un couple de 1 420 Nm, le Trident était crédité d'un sprint de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et d'une vitesse de pointe de plus de 305 km/h. Le V8 Duramax de 6,6 litres (le même que celui utilisé dans les pick-ups de General Motors il y a une dizaine d'années) était également assez économique, avec une consommation de carburant estimée à 30 km/l environ.