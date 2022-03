Si vous passez régulièrement à la station-service, vous avez sans doute remarqué, comme beaucoup, une augmentation significative des prix des carburants. Et avec la crise ukrainienne, cela ne risque pas de s'arranger. De ce fait, de nombreux conducteurs sont à la recherche de solutions pour diminuer la facture carburant, et l'une des plus simples et efficaces reste l'installation d'un boîtier E85.

Avec un prix moyen situé autour de 80 centimes par litre, c'est deux voire même parfois trois fois moins cher que le prix d'un litre de sans-plomb. L'installation d'un kit éthanol est relativement simple, puisqu'il suffit de faire installer un kit de conversion moyennant environ 700 euros. Cela représente un coût à l'achat, certes, mais dans le contexte actuel cet investissement peut être rapidement rentabilisé.

D'autant plus que certaines régions offrent des coups de pouce financier pour l'installation de ces kits de conversion. La région Sud propose depuis un peu plus de deux ans maintenant une aide de 250 euros. Cette aide vient même d'ailleurs d'être doublée le 1er mars dernier et passe ainsi à 500 euros, avec néanmoins une limitation à 50 % du coût.

Plus au nord, dans la région des Hauts-de-France, une aide de 40 % du coût de conversion d’un véhicule à l'éthanol est mise en place, dans la limite de 400 euros cette fois. À cela, certains départements ajoutent des aides supplémentaires, comme dans la Somme où une prime de 20 % est ajouté dans la limite de 150 euros.

En avril prochain, le département de l'Aisne proposera aussi un coup de pouce qui se cumulera à celui de la région. Selon les revenus fiscaux des habitants, une nouvelle aide de 20 à 40 % sera disponible, avec des limites de 200 et 400 euros. Au total, en cumulant les aides de la région et du département, le coût d'installation d'un boîtier E85 peut être couvert à plus de 60 %.