Cette semaine, les constructeurs automobiles ont continué à prendre des mesures suite à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Parmi eux, il y a Lamborghini et Ferrari, qui ont tous les deux fait des annonces concernant le conflit, en modifiant leurs opérations commerciales et en faisant des dons à des organisations caritatives visant à venir en aide aux Ukrainiens.

Lamborghini a fait une annonce sur Twitter, en précisant que la marque préparait un don à l'Aide aux réfugiés, un organisme de l'ONU qui est actif en Ukraine depuis 2014. La marque a également déclaré qu'elle mettrait en veille ses opérations commerciales en Russie. Au sein du groupe Volkswagen, la marque Volkswagen et Porsche ont déjà annoncé avoir fait un don d'un million d'euros.

Ferrari a fait une démarche similaire. La firme de Maranello a déclaré qu'elle ferait un don d'un million d'euros pour soutenir les Ukrainiens, en orientant l'argent vers des projets humanitaires internationaux. Le constructeur contribuera également financièrement au sein d'initiatives locales pour accueillir les réfugiés en Italie.

Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, a déclaré que l'entreprise se tenait "aux côtés" des Ukrainiens touchés : "Si nous espérons un retour rapide au dialogue et une solution pacifique, nous ne pouvons rester indifférents à la souffrance de toutes les personnes touchées. Nos pensées et notre soutien leur sont destinés." Ferrari a également annoncé qu'elle suspendait sa production de véhicules destinés au marché russe.

Nissan et Stellantis ont également annoncé avoir fait un don d'un million d'euros il y a quelques jours, tandis que d'autres ont directement suspendu leurs activités et leurs ventes en Russie.

Toyota a notamment annoncé la fermeture de son usine de Saint-Pétersbourg qui fabrique les Camry et RAV4 pour le marché russe. Honda, General Motors et Mazda ont interrompu leurs exportations vers la Russie, tandis que Volvo et Jaguar Land Rover ont rejoint d'autres entreprises, comme Ford, en suspendant leurs activités sur place.