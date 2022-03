Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se prolonge, de plus en plus de constructeurs automobiles suspendent leurs activités en Russie, offrent leur soutien à l'Ukraine, ou les deux. Porsche se joint à plusieurs entreprises automobiles pour l'aide aux Ukrainiens, en s'engageant à verser un million d'euros.

Les fonds seront répartis entre deux organisations. 750 000 euros iront à l'Aide aux réfugiés des Nations unies, une association allemande partenaire de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Il s'agit du même groupe pour lequel la société mère de Porsche, le groupe Volkswagen, a également fait don d'un million d'euros. Les 250 000 euros restants seront versés à la Fondation Ferry Porsche, qui se consacre aux enfants et aux jeunes adultes.

Porsche 911 GT3

"Nous sommes profondément attristés par les événements en Ukraine", a déclaré Oliver Blume, PDG de Porsche. "De nombreuses personnes ont besoin d'une aide urgente sans que cela soit de leur faute. C'est pourquoi nous apportons notre contribution et soutenons les organisations qui aident la population sur le terrain."

À la fin de la semaine dernière, Mercedes-Benz a fait don d'un million d'euros à la Croix-Rouge pour une assistance spécifique à l'Ukraine. Le 2 mars, Stellantis a annoncé un don d'un million d'euros à une organisation non gouvernementale non nommée dans la région. Dans le même temps, Ford a annoncé la suspension de toutes ses opérations en Russie tout en faisant un don de 100 000 dollars au fonds de secours Global Giving pour l'Ukraine.

Outre les dons, de nombreux constructeurs automobiles ont interrompu leurs activités dans la région. Toyota a annoncé que son usine de St. Petersberg fermerait le 4 mars ; l'usine construit des Camry et des RAV4 principalement pour le marché russe. Volvo et Jaguar Land Rover ont suspendu leurs activités dans la région. Honda, General Motors et Mazda ont interrompu leurs exportations vers la Russie. Selon le site Le Wall Street Journal, Hyundai a fermé son usine de Saint-Pétersbourg, mais prévoit de la rouvrir le 9 mars.

La guerre entraîne également des problèmes supplémentaires de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises déjà confrontées à des pénuries de semi-conducteurs. Les faisceaux de câbles provenant de fournisseurs de la région ont affecté BMW, Audi, Porsche et Volkswagen. Selon Reuters, 22 entreprises automobiles ont investi dans 38 usines en Ukraine, employant plus de 60 000 Ukrainiens.