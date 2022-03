Alors qu'il devient de plus en plus difficile de remplir son réservoir de carburant avec la flambée des prix de ces dernières semaines liées au contexte international, les initiatives se multiplient chez les distributeurs pour essayer de "soutenir le pouvoir d'achat"... et aussi d'attirer les clients chez eux.

Et ce sont les enseignes Casino qui refont parler d'elles avec l'opération "Le litre de carburant à 1 €" ce vendredi 18 et ce samedi 19 mars 2022. Un opération qui fait écho à celles déjà menées précédemment ces derniers mois, comme celle où les bouteilles de gaz de 13 kg sont à prix coutant (jusqu'à fin mars).

Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les carburants, et l'opération se déroule dans l'ensemble des magasins disposant d'une station de carburant, soit au total 233 magasins sur le territoire.

Comment ça fonctionne ? En réalité ce n'est pas à la pompe directement que vous payez 1 € comme le titre de l'opération pourrait le laisser penser, mais il s'agit d'un bon d'achat qui est utilisable dès son émission dès 100 € d'achat, ou 60 € dans une centaine de supermarchés Casino. La liste des magasins est à retrouver sur les pages de Géant Casino et Casino Supermarchés.

Savez-vous comment se décompose le prix d'un litre de carburant ?

Pour rappel, la crise actuelle engendrée notamment par le conflit en Ukraine, a fait grimper le prix du baril de pétrole, faisant évidemment monter le prix à la pompe. Mais le produit brut n'est pas ce qui représente la plus grosse part dans le prix d'un litre de carburant. Et sans surprise, ce sont les taxes (et les taxes sur les taxes) qui coûtent le plus cher dans un litre de carburant.