C'est bientôt l'été, les touristes vont affluer pour passer quelques jours ou quelques semaines de vacances en Europe ou ailleurs dans le monde. Pour ce qatari, cela commence par l'expédition de trois de ses hypercars à Londres.

Les voitures sont bien arrivées dans la capitale anglaise, ce moment a été filmé puis publié sur YouTube par TheTFJJ. Les trois hypercars en question sont les Lamborghini Sian, Ferrari Monza SP2, ainsi que la magnifique Bugatti Divo.

La Bugatti Divo est noire, elle porte seulement les couleurs du drapeau français sur son capot ainsi que sur son toit. La Lamborghini Sian du cheikh qatari est violette. Elle est aussi identifiable grâce à ses jantes dorées. La troisième voiture - la Ferrari Monza SP2 - est grise. Elle porte seulement une décoration blanche visible au niveau de sa calandre et qui parcourt toute la carrosserie à travers ses deux bandes.

Ces voitures valent toutes plusieurs millions d'euros. Elles appartiennent à Khalifa bin Hamad, plus connu sous le nom de KHK, vous retrouverez d'ailleurs son Instagram en cliquant ici. Bizarrement, Khalifa bin Hamad ne publie aucune photo de ses voitures, mais nous savons que les trois modèles présentés ici ne représentent qu'une partie de sa collection.

Les années précédentes, KHK a envoyé d'autres de ses voitures à Londres. On se souvient de sa Ferrari F12tdf, de sa Bugatti Chiron, de sa Ferrari LaFerrari, de sa Pagani Huayra BC, de sa Lamborghini Centenario, etc. La liste peut être très longue. Vous les retrouverez aisément en effectuant une rapide recherche sur YouTube. D'ailleurs, vous découvrirez que Khalifa bin Hamad roule aussi et actuellement en Bugatti Chiron Super Sport 300+ à Londres. Les vidéos ci-dessous ne datent que de quelques jours.