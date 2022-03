Mercedes a teasé pour la première fois son Classe T en 2020, en donnant un aperçu de la forme du fourgon. Un an plus tard, Mercedes a présenté le Concept EQT, une version entièrement électrique de son nouveau modèle. Mercedes a déclaré qu'elle lancerait la nouvelle Classe T en 2022, et elle tient cette promesse. Le nouveau fourgon fera ses débuts le mardi 26 avril, Mercedes a même publié un nouveau teaser pour le présenter.

La seule image est celle de l'avant de la fourgonnette, montrant la calandre et les phares familiers de la marque enveloppés dans des éléments de style Mercedes. La Classe T diffère du Concept EQT à l'avant, le concept entièrement électrique arborant une calandre et des phares d'un seul tenant qui ne devraient pas se retrouver sur le reste de la gamme Classe T. Mercedes proposera la Classe T avec toute une gamme de groupes motopropulseurs, y compris des moteurs à essence qui auront besoin d'ouvertures dans la calandre pour laisser passer l'air frais.

La nouvelle Classe T rejoindra le Citan déjà présent dans la gamme Mercedes, qui a bénéficié d'une importante refonte pour l'année modèle 2022. Le Citan est le fruit d'une collaboration entre Daimler et Renault, et partage de nombreux éléments avec le Renault Kangoo. Cependant, Mercedes positionne le Citan comme un véhicule commercial.

Mercedes adopte une approche différente avec la nouvelle Classe T, en positionnant le van comme un "petit van haut de gamme pour les styles de vie actifs". Il reste à savoir ce que cela signifie et comment Mercedes va différencier les deux modèles. Mercedes affirme que la nouvelle Classe T "offrira un intérieur variable", ce qui suggère une certaine configurabilité au-delà du rabattement ou du retrait des sièges. Elle sera également équipée de technologies et de dispositifs de sécurité.

Les détails du groupe motopropulseur ne sont pas encore connus, mais Mercedes devrait le proposer avec une gamme de moteurs à essence et diesel, et peut-être aussi des hybrides. Il n'est pas certain que Mercedes dévoile toute la gamme de la Classe T le mois prochain. Il se pourrait qu'elle dévoile certaines de ses variantes, en réservant le modèle tout électrique EQT pour un événement dédié ultérieur.