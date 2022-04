La société qui nous a donné le concept R8 V12 TDI et le Q7 V12 TDI a annoncé qu'elle mettrait fin aux ventes de voitures neuves à moteur diesel aux Pays-Bas. Invoquant la baisse de la demande pour le moteur à pétrole très critiqué du groupe VW, les quatre anneaux vont effectivement éliminer toutes les offres de diesel de leur gamme locale dès le 1er avril 2022.

À l'avenir, les Audi néerlandaises à moteur thermique seront vendues uniquement avec des moteurs à essence, dont certains fonctionneront avec un moteur électrique pour les hybrides rechargeables. Les voitures TFSI et TFSIe seront vendues aux côtés d'une liste croissante de véhicules électriques, dont le prochain Q6 E-Tron. Dans les années à venir, une A6 E-Tron rejoindra la gamme, ainsi qu'un break récemment présenté en avant-première.

Concept Audi R8 V12 TDI

43 Photos

Bien que les Audi diesel ne soient plus aux Pays-Bas et que les ingénieurs aient abandonné le développement de groupes motopropulseurs à combustion interne, une nouvelle et dernière famille d'ICE arrive. L'A4 (B10) prévue pour 2023 pourrait être la dernière à être équipée de moteurs à essence et diesel. Au risque d'énoncer une évidence, ces véhicules seront plus électrifiés que jamais, grâce à des configurations mild-hybrides et PHEV.

Les réglementations Euro 7 sont imminentes et la marque d'Ingolstadt a pris des mesures de précaution pour rendre ses moteurs à combustion interne plus efficaces afin d'éviter de payer de lourdes taxes pour dépassement des émissions de la flotte. 2025 restera dans l'histoire comme l'année où Audi a lancé sa dernière nouvelle voiture à moteur à combustion. En 2033, la marque de luxe allemande cessera de vendre des véhicules à moteur conventionnel. Une exception possible est la Chine où l'usine à essence pourrait continuer de produire en fonction de la demande locale.

Certains moteurs à essence sont également sur le point de disparaître, car il est très peu probable que le V10 5,2 litres atmosphérique de la R8 vive une autre génération. Il pourrait subsister dans la remplaçante de la Lamborghini Huracan, mais Audi a déjà confirmé que sa prochaine supercar sera entièrement électrique.

Le glorieux moteur à cinq cylindres en ligne de 2,5 litres que l'on retrouve dans les RS 3, RS Q3 et TT RS est lui aussi en sursis. Cela dit, la sportive de 400 chevaux a été dévoilée il y a moins d'un an, alors elle devrait rester en place pendant un certain temps.