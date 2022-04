Ces dernières années, la valeur des Porsche 911 de tout âges et de toutes générations s'est envolée. Cela concerne aussi la Porsche 911 des années 90, la fameuse 993 considérée comme étant la dernière Porsche refroidie par air. Dernièrement, un exemplaire a été mis en vente par Bring A Trailer, une célèbre maison de vente aux enchères américaine. Il a la particularité de n'avoir eu qu'un seul propriétaire bien connu du grand public, l'acteur Denzel Washington.

Depuis son achat en 1997, cette Porsche 993 Turbo a toujours appartenu à Denzel Washington avec laquelle il a roulé 18 145 miles, soit 29 000 km, au cours de ces 25 dernières années. Il faut dire que l'acteur est un grand fan de Porsche, lui qui a remporté de nombreux prix dont deux Oscars.

Les photos montrent une voiture soigneusement entretenue malgré son âge assez avancé. Avant d'être proposée aux enchères, elle a subi un detailing complet qui lui a redonné toute sa splendeur. La voiture semble tout droit sortie d'une concession.

Après une vente aux enchères mouvementée, la voiture a trouvé preneur pour la somme de 405 993 dollars, soit 365 000 euros au taux de change actuel. Certes, ce modèle plaît particulièrement aux collectionneurs, mais le nom de son premier et unique propriétaire a certainement beaucoup pesé sur la balance. D'après nos confrères américains, il est possible de trouver un exemplaire similaire pour 100 000 dollars de moins de l'autre côté de l'Atlantique.

Pour rappel, cette Porsche 993 Turbo est équipée d'un moteur six cylindres à plat de plus de 400 ch. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports avec transmission intégrale. Ce moteur de 3,6 litres produisait 408 ch, mais sa puissance a augmenté au fil du temps, passant à 430 ch puis à 450 ch à partir de 1998.