Ceux qui veulent une supercar italienne puissante et exclusive au design agressif typiquement Made in Italy peuvent désormais compter sur une nouvelle création de la Motor Valley. Nous parlons de l'Ares S1 Speedster qui marque une évolution par rapport à la S1 Project Spyder et qui peut déjà être commandé auprès d'Ares Modena.

Les riches clients de cette Ares S1 Speedster devront toutefois se dépêcher, car cette biplace décapotable équipée d'un moteur V8 atmosphérique est prévue pour une production limitée à 24 exemplaires. Les premières livraisons sont prévues pour 2023, tandis que le prix de chaque exemplaire, fini et personnalisé selon les goûts du client, ne sera communiqué que sur demande.

Pare-brise, phares full LED et autres nouveautés

Par rapport à la précédente S1 Project Spyder, dont 24 exemplaires seront produits par Ares Modena, l'Ares S1 Speedster présente un pare-brise unique bas à la place des deux déflecteurs et un certain nombre d'autres modifications du design extérieur et intérieur qui seront également étendues au coupé S1 Project.

Outre le pare-brise, les modifications stylistiques les plus notables se concentrent sur l'avant, avec de nouvelles prises d'air inférieures et des groupes de feux horizontaux avec des phares à LED disposés en croix. Au-dessus des phares se trouvent de minces feux de jour avec des clignotants intégrés.

Le dôme au-dessus des deux sièges devient unique et s'élève jusqu'au niveau du pare-brise dans une configuration "Targa" qui sert à offrir une meilleure protection aérodynamique aux passagers. La carrosserie au-dessus des appuis-têtes est ensuite raccordée en douceur à la queue, qui présente de légères modifications de l'extracteur et des échappements caractéristiques sur le capot.

Trois écrans dans le cockpit de type "Targa".

À l'intérieur de l'Ares S1 Speedster, le tunnel central exposé en fibre de carbone reste inchangé, avec l'ajout de sièges de conception nouvelle et d'un tout nouveau système d'infodivertissement à trois écrans.

L'instrumentation numérique dialogue avec l'écran central du tableau de bord vertical, tandis que le passager peut compter sur son propre écran tactile dédié, logé sous une paupière comme dans le cockpit du conducteur.

Moteur V8 atmosphérique et propulsion

Comme le coupé S1 Project et S1 Project Spyder, l'Ares S1 Speedster possède une carrosserie en fibre de carbone fabriquée à la main qui a été optimisée sur le plan aérodynamique grâce à une analyse CFD approfondie afin de garantir le meilleur refroidissement et un comportement dynamique équilibré sur route et sur piste.

Le moteur reste également le V8 essence atmosphérique monté en position centrale, relié aux roues arrière par une boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports. La puissance maximale n'est pas déclarée car elle est encore en phase d'homologation, mais elle ne devrait pas être loin des 715 ch des autres modèles déjà présentés.