Alors que BMW a adopté une approche audacieuse pour son nouveau langage stylistique, Mercedes continue de jouer la carte de la sécurité. Prenez par exemple le GLC de nouvelle génération, qui ressemble exactement à ce que nous avions tous imaginé après avoir vu la nouvelle Classe C (W206).

Ne vous méprenez pas, car "prévisible" ne signifie pas toujours "ennuyeux" lorsqu'on parle de l'apparence d'un véhicule. Certes, ce n'est pas le modèle le plus excitant de son segment, mais la nouvelle C surélevée n'est pas non plus choquante.

Nos espions ont surpris un prototype en train de subir les derniers tests. Cela signifie qu'il semble avoir tous les éléments de production en place, y compris un toit ouvrant panoramique. L'absence de plaque d'immatriculation indique que le GLC a été repéré sur un terrain privé plutôt que sur une voie publique. Bien que cela ne soit pas immédiatement perceptible, le concurrent du BMW X3 avait des roues arrière directrices, dont l'angle maximal devrait être de 4,5 degrés.

On ne le remarque pas tout de suite, mais le GLC remanié est légèrement plus grand que son prédécesseur. Nous avons appris que la longueur serait portée à 4,72 mètres et que l'empattement sera allongé de 15 mm . Cela permettra également de gagner 50 litres supplémentaires de volume de chargement, pour atteindre 600 litres.

Alors que tous les modèles de la Classe C sont limités à des moteurs à quatre cylindres, le GLC sera proposé avec un diesel à six cylindres. Pratiquement tous les autres groupes motopropulseurs seront partagés entre les deux modèles, y compris le moteur M139 monté longitudinalement pour les AMG "43" et "63". Il devrait également y avoir pas moins de trois versions hybrides rechargeables, dont l'un combinera un moteur diesel avec un moteur électrique pour la 300de.

Si l'on en croit les rapports récents, Mercedes dévoilera le GLC le 1er juin prochain et le commercialisera en Europe à partir de septembre. Comme toujours, l'équivalent américain arrivera à une date ultérieure. Les dérivés plus sportifs mis au point à Affalterbach sortiront probablement l'année prochaine.

Vraisemblablement appelé EQC SUV, le modèle à zéro émission n'empruntera probablement pas la même plateforme que l'EQC. Mercedes ayant promis une berline Classe C électrique sur une plateforme EV sur mesure, son équivalent haut de gamme devrait bénéficier d'un soubassement électrique dédié. Elle rejoindrait l'EQS SUV et le futur EQE SUV, avec une Classe G électrique (EQG) prévue pour 2024.