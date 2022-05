La "connexion" entre l'homme et la voiture a déjà atteint des niveaux impensables il y a quelques années, mais la technologie est encore loin d'être arrivée à son terme. C'est ce qu'a démontré BMW, qui, avec son iX Flow au CES 2022 de Las Vegas, avait déjà présenté une voiture capable de changer de couleur à la demande. Désormais, cette même voiture est capable de changer de couleur uniquement par la pensée.

Tout cela découle de la collaboration entre le groupe BMW et la start-up bavaroise Brainboost. La neurotechnologie a en effet permis de connecter la voiture au cerveau des personnes ayant participé à l'initiative, qui s'est déroulée pendant l'événement rad°hub, au moyen d'un électroencéphalographe capable d'enregistrer l'activité cérébrale.

L'humeur dicte alors la couleur : et de fait, l'objectif de l'expérience, avec l'aide des techniciens de Brainboost, était de détendre les participants et de stabiliser la couleur. Philipp Heiler, le PDG de Brainboost, a expliqué comme suit cette expérience visant à sensibiliser à la santé mentale :

"Les motifs réagissent à l'activité cérébrale et reflètent le niveau d'activité. Une fois que le cerveau est au repos, les motifs changent moins rapidement et l'ensemble devient plus zen".

Ce qui fait que la carrosserie de ce BMW iX change de couleur, c'est la présence d'un film contenant des millions de capsules colorées qui sont stimulées par les signaux électriques émis par l'électroencéphalographe. Les pigments blancs ont une charge négative, les noirs une charge positive.

Ainsi, en fonction de l'apport et de l'activité cérébrale, la voiture prend des dégradés de couleurs différents. L'objectif est bien sûr de créer l'environnement le plus détendu possible et une expérience de conduite hautement personnalisée, mais la neurotechnologie appliquée à la vie quotidienne, comme le démontre le groupe BMW, pourrait également sensiblement améliorer notre santé mentale, même une fois que nous sommes sortis de la voiture.