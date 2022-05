Après avoir fait ses débuts en Europe en 2020, la Volvo P1800 Cyan fera ses débuts aux États-Unis à The Quail, un rassemblement de sports mécaniques, le 9 août pendant la Monterey Car Week. Cyan Racing commencera à prendre les commandes pour ce restomod auprès de clients aux États-Unis, et les prix commenceront à 700 000 $.

La P1800 a fait ses débuts en 1960 et sa production a duré jusqu'au début des années 70. Cyan Racing a décidé de construire ce restomod en imaginant comment il aurait modifié la voiture pour la course dans les années 60, mais en utilisant la technologie d'aujourd'hui.

Galerie: Volvo P1800 Cyan aux USA

La puissance de la P1800 Cyan provient d'une version du quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 420 chevaux et 456 Nm. Le moteur atteint sa ligne rouge à 7 700 tr/min. Une version de ce moteur équipe la Volvo S60 TC1 de course. Le restomod est équipé d'une boîte de vitesses manuelle Holinger à cinq rapports. Holinger fournit également le différentiel arrière à glissement limité.

Cyan Racing révise presque toutes les pièces de la P1800. Seul l'acier du châssis d'origine, le mécanisme d'ouverture du capot, le frein à main et les essuie-glaces sont conservés. Pour plus de rigidité, les soubassements ont été renforcés par de l'acier haute résistance. Les panneaux de carrosserie en fibre de carbone sont reliés à la structure par un adhésif, ce qui fait de ces pièces un élément structurel du véhicule. Le résultat est une machine qui pèse 990 kg.

Galerie: Volvo P1800 Cyan - Nouvelles photos

La carrosserie présente des passages de roue élargis et une voie plus large pour accueillir les roues de 18 pouces. La société a également repoussé la cellule par rapport à l'original, ce qui allonge le capot.

La suspension subit également quelques modifications. L'essieu arrière d'origine a disparu et remplacé par un système indépendant conçu par Cyan. Il y a un double triangle réglable aux deux extrémités, et les propriétaires peuvent régler la compression et le rebond des amortisseurs aux quatre coins. La barre antiroulis arrière a une rigidité réglable.

Cyan Racing souhaite que les conducteurs de sa P1800 aient un lien direct avec la route. Pour ce faire, il n'y a pas de contrôle de stabilité, de freins antiblocage, ni même de servofrein.

Cyan Racing puise ses racines dans Polestar, avant le rachat de la marque par Volvo. Cyan est une organisation totalement indépendante du constructeur automobile et se concentre sur les sports mécaniques. "Notre société a été fondée en 1996 pour faire des courses de Volvo en Suède et la Volvo P1800 Cyan boucle la boucle pour nous", a déclaré Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing. Alors que toutes les photos de la P1800 Cyan la montrent en bleu, la société prévoit de la montrer dans une nuance différente lorsqu'elle exposera la voiture à The Quail.