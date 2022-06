L'hypercar AMG One à moteur F1 que nous avons pu aller voir fait évidemment rêver, mais ce sont des voitures un peu plus "terre à terre" comme le GLC qui rapportent le plus. Après d'innombrables photos espions, Mercedes s'apprête à présenter l'équivalent surélevé de la Classe C W206.

C'est sûr que ce n'est peut-être pas le véhicule le plus excitant pour dépenser votre argent durement gagné, mais les enthousiastes représentent une minorité. L'étoile à trois branches donne à la majorité ce qu'elle veut : un crossover de luxe bourré de technologie.

La description de la vidéo sur YouTube révèle que le prochain GLC sera six centimètres plus long que son prédécesseur. En outre, nous apprenons qu'il sera doté d'un "puissant groupe motopropulseur qui combine hautes performances et haute efficacité", ce qui fait probablement référence à un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Si c'est le cas, ne cherchez pas plus loin que la berline C300e avec son moteur à essence de 2,0 litres et un moteur électrique produisant une combinaison de 313 ch et 550 Nm. Il pourrait y avoir un dérivé PHEV encore plus puissant, ainsi qu'une version hybride diesel-électrique (désignée par le suffixe "de") pour certains marchés.

Photos espion Mercedes GLC (2023) - Mai 2022

27 Photos

Contrairement à la Classe C et à sa gamme de véhicules à quatre cylindres uniquement, le nouveau GLC sera proposé avec un moteur à six cylindres. Toutefois, avant que vous ne soyez trop excités, nous devons préciser qu'il s'agira d'un diesel, pour la version 400d. Là encore, peut-être pas pour tous les marchés.

Un dérivé entièrement électrique devrait suivre dans le courant de la décennie, mais plutôt que d'être une adaptation de la même plateforme, le prochain EQC devrait reposer sur une plateforme dédiée partagée avec la future Classe C électrique.

Un nouveau GLC signifie également que ce n'est qu'une question de temps avant que Mercedes ne présente un dérivé plus cher et moins pratique. Il s'agit du GLC Coupé, dont les deux carrosseries recevront des versions AMG électrifiées avec des moteurs à quatre cylindres. La C43 hybride a récemment été présentée avec 408 chevaux et 500 Nm, tandis que les spécifications de la C63 hybride rechargeable ont aussi été annoncées : 670 chevaux et 750 Nm. Attendez-vous à ce que les GLC AMG équivalents aient des puissances identiques.

Les modèles pimentés à Affalterbach devraient arriver en 2023, après les modèles Benz ordinaires qui devraient être commercialisés à la fin de cette année.