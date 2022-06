Dans les années 1970, on comptait 20 000 accidents mortels par an en Allemagne (et dans la plupart des pays européens. Un chiffre énorme si l'on considère qu'en 2021, il n'y en avait plus que 2600 environ.

Le mérite revient à la recherche constante de la part des fabricants en matière de sécurité, qui a commencé dans ces mêmes années. De ce point de vue, l'un des programmes les plus importants est celui de Mercedes, qui présentait en 1972 le véhicule expérimental de sécurité 13, plus connu sous le nom d'ESF 13.

La sécurité du "futur"

L'ESF 13 faisait partie d'une série de voitures conceptuelles Mercedes équipées des technologies de sécurité les plus modernes pour l'époque. Après celui présenté à l'exposition "Transpo 72" à Washington DC, d'autres prototypes ont suivi, comme l'ESF 22 de 1973 et d'autres plus récents, comme l'ESF 2009 et l'ESF 2019.

Le concept a utilisé une 250 (W114) et plusieurs composants de la 350 SL (R107) comme base. Visuellement, elle anticipait le style de la W123 de 1976, tandis que les nombreuses solutions de sécurité ont fortement influencé les proportions de la voiture.

L'ESF 13 mesurait en effet 5,24 mètres de long (55 cm de plus que la W 114 d'origine) et pesait 705 kg de plus, pour un total de 2,1 tonnes. Une grande partie de la longueur supplémentaire était due à un pare-chocs avant équipé d'un système hydraulique d'absorption des chocs qui mesurait 42 cm. Mais bien sûr, il y avait beaucoup plus à bord de la Mercedes.

Un concept en avance sur son temps

D'une manière générale, tous les systèmes de la voiture ont été conçus pour protéger les occupants jusqu'à 80 km/h. C'est pourquoi, en plus du système hydraulique avant, le moteur V6 a été installé dans une position plus reculée pour éviter d'être exposé aux chocs.

En outre, les points saillants de la carrosserie (ainsi que les piliers intérieurs et les panneaux de porte) ont été recouverts de mousse de polyuréthane pour protéger les piétons et les cyclistes. À bord se trouvaient des airbags pour le conducteur et le passager avant (ce qui n'était certainement pas courant à l'époque) et deux autres installés sur les appuis-tête des sièges pour protéger les passagers arrière.

En outre, il y avait cinq ceintures de sécurité avec prétensionneurs, des lève-vitres électriques (pour éviter les poignées de porte, un danger possible en cas de choc latéral), des lave-phares avant et un essuie-glace arrière vertical et fin (pour améliorer la visibilité arrière). Le dispositif de sécurité le plus important était toutefois l'ABS, qui n'est devenu standard qu'en 1978 sur la Classe S W116.