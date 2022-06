La Lamborghini Diablo est l'ancêtre de la Murcielago. La Murcielago est l'ancêtre de l'Aventador. Mais avant même que la carrière de la Diablo ne s'achève en 2001, on travaillait déjà sur son successeur.

L'héritage de la légendaire supercar italienne a commencé à prendre forme dès 1996, lorsque la Zagato Raptor a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Genève. Elle était l'œuvre du célèbre carrossier milanais en collaboration avec Lamborghini - alors propriété du groupe indonésien Megatech.

Une Lamborghini Diablo VT pour base

La base de la Zagato Raptor est une Diablo VT à quatre roues motrices équipée d'un moteur V12 5.7 de 492 ch et 580 Nm. La carrosserie en fibre de carbone, conçue par Nori Harada, alors chef du design chez Zagato, pour le champion suisse de skeleton Alain Wicki, est entièrement nouvelle.

La conception avec la nouvelle technologie informatique CAD/CAM a permis à Zagato de passer du dessin au prototype roulant en seulement quatre mois, sans avoir besoin d'un modèle intermédiaire à l'échelle.

Fibre de carbone et 300 kg en moins

Les formes sont nettement plus arrondies et présentent certaines des caractéristiques stylistiques typiques de Zagato, à commencer par le toit à double bossage. En revanche, l'accès à l'habitacle par une grande porte battante à l'avant, dans laquelle sont intégrés les portes latérales et le pare-brise, est vraiment unique et dans le style d'un pur show-car.

Le toit soutenu par le pare-brise et l'arceau de sécurité est amovible et transforme la Zagato Raptor en une voiture de sport ouverte de style Targa. Le châssis tubulaire contribue, avec la carrosserie en fibre de carbone, l'intérieur minimaliste, l'absence de contrôle de traction et d'ABS ainsi que les roues en alliage de magnésium, à une réduction de poids de 300 kg.

La cure d'amaigrissement du Raptor se traduit par un poids à sec d'environ 1300 kg, une vitesse d'environ 320 km/h et un temps d'accélération de 0 à 100 km/h de moins de 4 secondes.

Un million d'euros

Au moment de sa présentation, la Zagato Raptor était considérée comme une voiture prête à être produite en série, mais elle est restée une pièce unique qui a inspiré les lignes de la Lamborghini Canto - une étude de style restée lettre morte.

Ce n'est pas un hasard si la Canto, également dessinée par Harada pour Zagato, reprenait de nombreuses formes du Raptor. Mais les nouveaux propriétaires de Lamborghini (le groupe Volkswagen) ont rejeté le projet et ont préféré donner naissance à la Murcielago de 2001, qui a connu un grand succès.

Lamborghini Diablo Lamborghini Canto Lamborghini Murcielago

La Zagato Raptor est restée la propriété de Wicki jusqu'en 2000. Elle a ensuite été vendue lors d'une vente aux enchères Bonhams pour environ 200 000 euros. En 2019, elle changera de nouveau de mains lors d'une vente aux enchères de RM Sotheby's pour un peu plus d'un million d'euros...