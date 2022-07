D'après une étude réalisée aux USA et publiée à la fin du mois de juin par J.D. Power, la qualité initiale des voitures neuves s'est détériorée, la société d'analyse de données explique que cela n'était jamais arrivé au cours des 36 années que cette étude existe.

Les résultats de cette étude ont été obtenus auprès de 84 165 acheteurs de voitures neuves en 2022. Ils ont répondu à 223 questions concernant l'expérience de conduite, le système d'infodivertissement, les aides à la conduite, etc. L'étude a été menée de février à mai 2022.

Des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement

David Amodeo, directeur automobile mondial chez JD Power explique que "les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier la pénurie de micropuces, ont amené les constructeurs automobiles à chercher des solutions alternatives pour mettre les nouveaux véhicules entre les mains des acheteurs et des locataires". Le directeur ajoute que "dans certains cas, les nouveaux véhicules sont expédiés sans que certaines fonctions soient installées".

"En général, la qualité initiale s'est améliorée de façon constante tout au long de l'histoire de cette étude, de sorte que le déclin de cette année est décevant - mais compréhensible. Les constructeurs automobiles continuent de lancer des véhicules de plus en plus complexes sur le plan technologique à une époque où il y a eu de nombreuses pénuries de composants critiques pour les soutenir", affirme David Amodeo.

Les thermiques feraient mieux que les électriques

Pour évaluer et classer la qualité des voitures, la société a imaginé un indicateur : le nombre de problèmes rencontrés pour 100 véhicules ou PP100. Ainsi, plus cet indicateur est bas plus la qualité est au rendez-vous. Cette année, la moyenne de l'industrie est de 180 PP100.

On apprend que les véhicules haut de gamme rencontrent plus de soucis que les véhicules grand public. Les systèmes d'infodivertissement restent le domaine le plus problématique notamment la connectivité Android Auto/Apple CarPlay, la reconnaissance vocale intégrée, et les difficultés liées aux écrans tactiles.

JD Power affirme aussi que les véhicules électriques (240 PP100) et hybrides rechargeables (239 PP100) posent plus de problèmes que les voitures thermiques (175 PP100).

Les Américaines seraient mieux que les Européennes et les Asiatiques

Si l'on se réfère au classement général, Buick serait la marque la plus qualitative, suivie par Dodge et Chevrolet. Genesis arrive en quatrième position, au coude à coude avec Kia. BMW pointe à la neuvième place, Audi et Mercedes-Benz sont bien plus bas dans le classement.

JD Power a aussi classé les modèles par segments. La Hyundai Accent arrive en tête dans le segment des petites voitures, tout comme la BMW Série 2 dans le segment des petites voitures premium et la BMW Série 7 dans la catégorie des grandes voitures premium. La BMW X1 domine les débats parmi les petits SUV premium, tout comme son grand frère X3 dans la catégorie des SUV premium compact.

Vous retrouverez l'étude détaillée en cliquant sur ce lien.