Année après année, les couleurs de voiture les plus populaires au monde, en fonction du volume des ventes, sont le blanc, le noir et le gris. Mais si vous voulez la peinture noire la plus foncée au monde, vous devez vous tourner vers le Japon, plus précisément vers Koyo Orient Japan et sa peinture Musou Black.

La peinture Musou Black est considérée comme l'une des peintures acryliques à l'eau les plus noires au monde. Dans la vidéo ci-dessus, une Porsche 911 a été peinte avec cette fameuse peinture Musou Black, par Pit One avec l'aide de Koyo Orient.

Galerie: BMW X6 noir Vantablack (2019)

26 Photos

La peinture Musou Black reflète 0,6 % de la lumière (et absorbe le reste), ce qui explique sa couleur noire extrême. Ainsi, elle prive la voiture de ses détails et de ses plis, transformant presque le coupé en une figure bidimensionnelle ou en une ombre. Franchement, c'est déconcertant et ça semble irréel. Et conduire cette voiture la nuit n'est sans doute pas une très bonne idée...

Ce n'est pas la première fois que nous voyons une voiture peinte avec la peinture Musou Black. En décembre 2020, une Mitsubishi Lancer avait reçu la même peinture et c'était déjà très étrange à regarder. Notons quand même que la peinture Musou Black a été développée et commercialisée par Koyo Orient en septembre 2020.

Avant Koyo Orient, cependant, BMW a été le premier à introduire le noir le plus sombre appelé Vantablack. La peinture Vantablack absorbe 99,96 % de la lumière visible, ce qui en fait la peinture noire la plus noire qui soit. Cette peinture a des applications pratiques dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, ce qui la rend inaccessible au public.

Vantablack a été présenté sur la BMW X6 au salon de l'automobile de Francfort, mais l'idée a en fait été conçue avec le fabricant de Vantablack, Surrey Nano Systems, et l'agence de création Levitation 29 pour dissimuler les détails de la carrosserie de la X6 2020 avant ses débuts à Francfort.