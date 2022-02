Chaque début d'année, on fait le point sur l'année passée : les voitures les plus vendues, les moins chères, les plus puissantes, etc. Mais il y a un classement auquel tout le monde ne prête pas attention, mais qui est une tradition pour Axalta: les couleurs de voitures les plus populaires l'année passée.

L'étude s'appelle 2021 Color Popularity Report et établit chaque année une liste des couleurs les plus choisies sur les voitures neuves vendues dans le monde. Et il n'est pas difficile de deviner quelle couleur a gagné cette année, si vous regardez autour de vous : le blanc prend 35% du marché.

Classement mondial

Comme mentionné ci-dessus, le blanc a également dominé en 2021. "Aussi", parce que c'est une constante au niveau mondial depuis 2011, notamment en Asie.

Le noir reste une constante par rapport à l'année précédente avec 19% - tout comme le gris, qui a cependant gagné du terrain (15% en 2020). Il convient de noter que le gris argenté n'est pas inclus dans la section "Gris" et qu'il a atteint 9%. Si l'on additionne toutes les nuances, le gris prendrait donc la deuxième place avec 28%.

En dessous, à partir de la cinquième place, le bleu est dans le top avec 8%, le rouge atteint 5%, le brun/beige 3% et le vert et le jaune 1%. Les autres couleurs, comme l'orange, le violet, le rose, etc., représentent moins de 1%.

Couleur Pourcentage de popularité (Monde) 1. Blanc 35% 2. Gris 19% 3. Noir 19% 4. Argent 9% 5. Bleu 8% 6. Rouge 5% 7. Marron/Beige 3% 8. Vert 1% 9. Jaune 1% 10. Autre... <1%

Le classement en Europe

Si l'on sépare les continents et qu'on les étudie comme des cas individuels, l'Europe est la seule à se distinguer du reste du monde en termes de préférence pour les couleurs : ici, ce n'est pas le blanc qui l'emporte, mais le gris avec 27% (si l'argent est également compté, il atteint 35%).

Cependant, le blanc n'est pas loin et prend la deuxième place avec 23%, le noir suivant de près avec 22%. Le classement se poursuit avec 11 % de bleu, 8 % d'argent, 5 % de rouge et 2 % de brun/beige, et se termine avec 1 % de vert, de jaune et le reste.

Ensuite, il y a la répartition par type de voiture, et en Europe, le gris (et non l'argent) l'emporte avec 30 % pour les voitures compactes et sportives, et même 33 % pour les voitures moyennes et les camionnettes. Les SUV compacts et moyens, quant à eux, sont composés à 30 % de Blancs, tandis que les voitures de luxe (berlines et SUV) sont composées à 37 % de Noirs.

Pourquoi les acheteurs "n'osent pas" ?

Très souvent, les constructeurs automobiles ont tendance non seulement à lancer de nouveaux modèles aux couleurs vives ou inhabituelles, mais aussi à mettre à jour leurs gammes de couleurs pour les modèles déjà sur le marché. Pourtant, au final, la grande majorité des gens choisissent d'acheter une voiture dans 82% des cas (en 2021) en blanc, noir ou gris dans différentes nuances. Alors pourquoi ?

Les couleurs particulières, outre la question d'une "gamme de couleurs plus large", servent naturellement à faire ressortir une voiture pour ceux qui la voient sur une photo, dans une vidéo, peut-être dans une publicité. L'occasion pour la voiture de se faire remarquer, d'autant que l'exposition médiatique ne dure qu'un temps.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture, il est classique de penser à une couleur qui ne "vieillira" pas sur une plus longue période, parfois même sur trois, quatre ou cinq ans. Si l'on ajoute à cela le fait qu'une voiture de couleur neutre est également plus "facile" à vendre parce qu'elle est plus susceptible de plaire aux goûts des nouveaux acheteurs, alors le trio blanc/gris/noir domine logiquement.

Ainsi, les couleurs les plus inhabituelles sont réservées aux voitures exclusives, telles que Ferrari, Lamborghini et Porsche, qui disposent toutes de leur propre système de personnalisation, car les personnes qui achètent une voiture de ce calibre ont tendance à vouloir se démarquer le plus possible et à la rendre unique.

Il existe toutefois des exceptions, où même une marque de voitures "non super sportives" est associée à une couleur spécifique et remporte un certain succès avec cette teinte - le célèbre Soul Red Crystal de Mazda en est un exemple.