C'est l'une des supercars les plus exclusives au monde, et l'une d'entre elles vient de se dégourdir les pistons sur le Nürburgring. L'Apollo Intensa Emozione, c'est son nom, est une supercar allemande de 780 ch et produite à seulement 10 unités.

Ses premiers tours de roues ont été immortalisés par le youtuber Misha Charoudine, qui a eu la chance d'embarquer pour un tour en passager.

Comme vous pouvez le constater en visionnant la vidéo ci-dessus, le pilote prend plutôt soin de sa monture et ne l'exploite pas à son maximum, même si le rythme est globalement très bon. Comme indiqué dans la vidéo, ce sont les premiers tours de roues de la voiture sur le Nürburgring, et le moteur est actuellement en rodage puisqu'il affiche seulement 500 km à l'odomètre.

N'oublions pas également qu'avec 2,2 millions d'euros entre les mains, le pilote n'a sans doute pas envie de faire n'importe quoi avec sa voiture. Quoi qu'il en soit, même sans exploiter tout son potentiel, l'Intensa Emozione ne passe certainement pas inaperçue, notamment avec sa peinture nacrée qui change de couleur en fonction de la lumière, ou encore la sonorité de son moteur.

Puissante, mais surtout légère et aérodynamique. C'est comme cela que nous pourrions résumer succinctement la voiture. Pour rappel, celle-ci embarque un fabuleux V12 6,3 litres atmosphérique développant 780 ch et 759 Nm de couple. Sa carrosserie, entièrement en fibre de carbone, permet à la voiture de ne peser "que" 1250 kg.

Grâce à un système aérodynamique très sophistiqué, l'Apollo Intensa Emozione permet de générer jusqu'à 1350 kg d'appui à haute vitesse. Apollo annonce une vitesse de pointe de 333 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 2,7 secondes.