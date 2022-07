2026 sera une année clé pour Audi. À partir de cette date, l'entreprise ne produira plus que de nouvelles voitures électriques pour l'Europe. Tous les modèles clés de la gamme allemande prendront part au processus d'électrification, à commencer par l'A3, dont la cinquième génération doit être entièrement renouvelée entre 2026 et 2027.

En attendant ce nouveau modèle, nous avons essayé de l'imaginer avec un rendu exclusif qui anticipe sa forme et son contenu.

L'évolution électrique

Audi nous a habitués à une évolution constante du design de ses modèles. C'est pourquoi, malgré le passage au tout électrique, on imagine une A3 e-tron (c'est le nom possible de la version électrique) stylistiquement proche de la génération actuelle.

Sur la voiture compacte, nous retrouverons l'emblématique calandre à cadre unique et de grands inserts noirs pour canaliser l'air et refroidir les freins et le compartiment de la batterie. Les phares à LED auront un look encore plus anguleux, tandis qu'à la place des rétroviseurs traditionnels, il pourrait y avoir de la place pour des caméras haute définition plus aérodynamiques.

Naturellement, nous nous attendons à une mise à jour majeure de l'habitacle, où nous pourrions trouver de nombreuses solutions technologiques héritées en partie des modèles haut de gamme.

Nouvelle plateforme et nouveau logiciel ?

Il est encore trop tôt pour connaître en détail toutes les données techniques et de performance. Selon les rumeurs, l'Audi A3 électrique ne sera pas basée sur la plateforme MEB, mais sur la nouvelle SSP (Scalable Systems Platform). Annoncée en 2021 lors de l'événement "New Auto" de l'entreprise, cette architecture pourrait équiper des batteries super efficaces et des systèmes avancés de conduite assistée.

Attention aux éventuels retards de lancement. Selon Automobilwoche, le groupe Volkswagen rencontre quelques problèmes avec l'architecture logicielle Cariad qui sous-tendra la conduite autonome (et plus encore) de nombreux modèles clés dans les années à venir (peut-être même l'A3 e-tron).

Les concepteurs accélèrent les opérations pour mettre en œuvre les mises à jour le plus rapidement possible, mais il n'est pas exclu que certains modèles arrivent sur le marché quelques mois plus tard que prévu.

En attendant, nous sommes impatients d'en savoir plus sur la compacte électrique qui marquera un tournant majeur dans la stratégie zéro émission d'Audi.