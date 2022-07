Il y a beaucoup de voitures hybrides rechargeables en vente, mais ceux qui recherchent une grande voiture familiale avec un équipement et une finition haut de gamme savent qu'ils peuvent compter sur trois modèles allemands et un suédois.

Nous avons choisi l'un des rares breaks hybrides rechargeables disponibles sur le marché, l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, et l'avons soumis à notre test de consommation de carburant en conditions réelles.

La voiture familiale a enregistré une consommation moyenne de 4,75 l/100 km (21,05 km/l) sur les 360 km du trajet Rome-Forlì. Nous avons dépensé 38,21 euros pour notre voyage (34,61 euros d'essence + 3,60 euros d'électricité). En partant de Rome et avec une batterie chargée, ce modèle a parcouru 48 km en tout électrique.

En dessous de la moyenne des PHEV

Dans notre classement de la consommation réelle de carburant, l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro se situe juste au milieu, loin derrière la championne de la catégorie, la Mercedes-Benz E 300 de EQ Power, une berline à moteur diesel capable de consommer une moyenne record de 3,45 l/100 km (28,9 km/l).

En revanche, l'Audi bat facilement la Volvo V90 T8 Twin Engine AWD, qui s'est arrêtée à 6,00 l/100 km (16,6 km/l) en 2018. A titre purement comparatif, nous signalons que l'Audi A6 Avant hybride rechargeable de 367 ch, qui a démarré avec une batterie pleine, consommait un peu plus que l'A6 Avant 40 TDI quattro ultra (4,60 l/100 km - 21,7 km/l), l'hybride diesel doux de 204 ch.

Cette A6 Avant hybride rechargeable répond à toutes les attentes de ceux qui recherchent une familiale puissante et nerveuse, spacieuse pour les passagers et les bagages, confortable et silencieuse et dotée d'une dynamique de conduite à la limite de la sportivité.

Environ 50 km en tout électrique

En utilisation quotidienne, l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro peut couvrir une moyenne d'environ 50 km en mode 100 % électrique avec une batterie chargée, une autonomie qui passe à un peu moins de 40 km sur l'autoroute et peut dépasser 70 km dans les conditions les plus idéales.

Lorsque la batterie est déchargée, la consommation d'essence augmente, mais reste dans des limites acceptables, étant un peu élevée uniquement sur autoroute. Le réservoir d'essence de 52 litres garantit une autonomie moyenne de plus de 600 km, tandis que le chargeur embarqué de 7,4 kW permet de recharger rapidement et efficacement la batterie de 14,4 kWh.

Les consommations avec une batterie déchargée

Mixte urbain et extra-urbain : 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

702 km d'autonomie

7,4 l/100 km (13,5 km/l) 702 km d'autonomie Autoroute : 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

655 km d'autonomie

7,9 l/100 km (12,6 km/l) 655 km d'autonomie Ecoconduite : 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

977 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro Hybride

(essence) 185 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 2.075 kg 47 g/km

Données

Modèle : Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Prix de base : 79 560 €

Date de l'essai : 07/07/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 33,5°/Pluie, 23,5°

Prix du carburant : 2,024 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 991 km

Kilométrage au début de l'essai : 21026 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 70 km/h

Pneumatiques : Pirelli P Zero - 255/40 R20 101Y XL A0 PNCS - (Label UE: C, B, 73 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Ordinateur de bord : 4,8 l/100 km

À la pompe : 4,7 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 38,21 € (34,61 € d'essence + 3,60 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 76,91 euro (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 208 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1095 km

* Sans compter les dépenses d'électricité