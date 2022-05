Un résultat extraordinaire et un record absolu. C'est le butin recueilli par la nouvelle Mercedes Classe C break hybride rechargeable lors du test de consommation réelle.

La plus électrique des voitures hybrides rechargeables disponibles aujourd'hui sur le marché atteint une consommation moyenne exceptionnelle de 2,80 l/100 km (35,71 km/l) sur notre trajet Rome-Forlì de 360 km. Les dépenses s'élèvent à 25,09 euros avec 18,74 euros d'essence et 6,35 euros d'électricité. Elle réalise cet exploit surtout grâce à son importante batterie de 25,4 kWh qui lui permet de parcourir 118 km au départ de Rome, soit près d'un tiers du trajet total.

Dans le haut du classement

Avec ses 2,80 l/100 km, la nouvelle Mercedes C 300 e Break entre de plein droit dans le haut du classement, en occupant facilement la deuxième place du classement général de la consommation en conditions réelles, derrière la presque imbattable Toyota Prius Plug-in Hybrid (2,50 l/100 km - 40,0 km/l) et devant la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid (2,90 l/100 km - 34,4 km/l).

Il convient toutefois de préciser que les rivales précitées utilisent des batteries d'une capacité bien inférieure à celle de la voiture familiale de Mercedes-Benz (8,8 kWh pour la Prius et 8,9 kWh pour la Ioniq) et sont donc plus efficaces en mode hybride lorsque la batterie est vide.

Dans une comparaison directe avec les quelques rivaux hybrides rechargeables proches en termes de taille, de puissance et d'équipement, la Mercedes C 300 e Break surpasse aussi nettement l'ancienne Mercedes E 300 de à moteur diesel (3,45 l/100 km - 28,9 km/l), la Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) et la BMW 330e (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Puissante et confortable pour les longs trajets

La Mercedes C 300 e Break testée est équipée d'une propulsion arrière, d'une transmission automatique 9G-Tronic à neuf rapports et d'une puissance totale de 313 ch provenant du moteur turbo 2.0 L à quatre cylindres de 204 ch et du moteur électrique de 129 ch.

Il manque cependant des équipements importants et des aides à la conduite comme l'ouverture sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage tête haute, les sièges à réglage électrique et le pack d'assistance à la conduite, qui sont des options payantes.

Sur la route, la Classe C familiale hybride rechargeable se révèle être une voyageuse exceptionnelle, puissante et nerveuse à souhait, technologique et toujours agréable à conduire et à "vivre". La présence de la batterie réduit la capacité de chargement du coffre, qui tombe à 360/1 375 litres (contre 490/1 510 litres dans les autres Classes C break).

Plus de 100 km en tout électrique

En tirant parti de la grande autonomie électrique offerte par un pack de batterie, il est possible de parcourir près de 90 km sur autoroute et plus de 180 km en s'attaquant aux routes de banlieue à une vitesse faible et constante.

En moyenne, une autonomie électrique de 100 km est toujours possible en utilisation quotidienne. Très utile, le puissant chargeur embarqué de 11 kW CA (un autre record parmi les hybrides rechargeables) permet de recharger la batterie à une station de recharge publique en un peu moins de deux heures. La recharge en courant continu (55 kW) est une option utile qui réduit encore le temps nécessaire pour faire le plein d'électricité à une quarantaine de minutes.

Même avec une batterie déchargée, la consommation de la Mercedes C 300 e Break reste faible et n'augmente pas trop, même sur autoroute. Le réservoir d'essence de 50 litres permet toujours de parcourir au moins 800 km avec un plein, avec des pointes dépassant largement les 1 000 km.

Les consommations avec une batterie faible

Urbain : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

845 km d'autonomie

5,9 l/100 km (16,9 km/l) 845 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

960 km d'autonomie

5,2 l/100 km (19,2 km/l) 960 km d'autonomie Autoroute : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km d'autonomie

6,2 l/100 km (16,1 km/l) 805 km d'autonomie Ecoconduite : 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.350 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Émissions de CO2

(WLTP) Mercedes C 300 e Break Hybride

(Essence) 150 kW Euro 6d-ISC-FCM 2045 kg 15 g/km

Données

Modèle : Mercedes C 300 e Break

Prix de base : 60 050 €

Date de l'essai : 12/05/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 28°/Ensoleillé, 21°

Prix du carburant : 1,859 euro/l (Essence) - 0,25 euro/kWh (Electricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 952 km

Kilométrage au début de l'essai : 4761 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 74 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 225/45 R18 95Y XL MO - 255/40 R18 99Y XL MO (Label UE: A, B, 68 dB - A, B, 70 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 2,80 l/100 km (35,71 km/l)

Ordinateur de bord : 2,8 l/100 km

À la pompe : 2,8 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 25,09 euros (18,74 euros d'essence + 6,35 euros d'électricité)

Dépense mensuelle : 41,64 euros (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 384 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1786 km

* Sans prendre en compte les dépenses en électricité