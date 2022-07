Si en France les policiers roulent en Peugeot 3008/5008 et que les gendarmes utilisent des Alpine A110 sur autoroute pour traquer les grands excès de vitesse, la police tchèque a quant à elle une préférence pour les modèles italiens et allemands.

Elle a fait savoir qu'une Ferrari 458 Italia était entrée en service et que plusieurs exemplaires de la BMW 540i xDrive Touring venaient d'être livrés par la société BMW Stratos Auto à Prague. On compte au total 10 exemplaires du break allemand qui rouleront prochainement sur les autoroutes pour les rendre plus sûrs. Dans son communiqué, la police précise que cinq exemplaires sont gris et habillés d'une livrée spéciale, tandis que les cinq autres sont noires et banalisés pour se faire plus discrets.

Il s'agit là d'une première livraison de voitures. La police tchèque recevra prochainement d'autres unités car elle a commandé au total 70 BMW 540i xDrive Touring. Elles rejoindront la flotte des véhicules de police au cours des prochain(e)s semaines/mois.

"Une étape importante pour l'amélioration des conditions et de la qualité du travail de la police est aussi le changement régulier du parc automobile", a déclaré le chef adjoint de la police pour l'économie, le colonel Jaromir Bischof. "Je suis heureux que les policiers puissent utiliser des véhicules aussi modernes, sûrs et rapides que ces 10 véhicules BMW dans leur service."

La BMW 540i xDrive Touring n'est pas une sportive, mais elle n'a pas à rougir avec son moteur six cylindres en ligne de 340 ch et 450 Nm de couple. Elle bénéficie d'une transmission intégrale et d'une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Elle est apte à accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

"Les agents de la police routière reçoivent des véhicules spécialement équipés, dotés de caractéristiques de conduite de pointe et d'un niveau élevé de sécurité active et passive, comme c'est la norme pour la marque BMW. Je suis convaincu que ces nouveaux véhicules contribueront à accroître la sécurité du trafic sur nos autoroutes", a ajouté Martin Strakoš, directeur général de BMW Stratos Auto à Prague.