Vous avez probablement déjà croisé la route d'un Mercedes-Benz TN/T1N, également connu officieusement sous le nom de Bremer. Il s'agissait d'une série de fourgons et de camions qui sont, encore aujourd'hui, considérés comme les véhicules professionnels Mercedes les plus fiables. Et un utilitaire fiable est toujours un bon choix pour un camping-car, n'est-ce pas ?

Le camping-car présenté sur les photos a été immatriculé pour la première fois en 1988 lorsqu'une société appelée Auto Trail l'a acheté et a commencé à le transformer en camping-car. Toujours en activité aujourd'hui, cette entreprise, dirigée par Bill Boasman et Barry Holmes, a été fondée en 1982. Ce camping-car est actuellement mis en vente par la société Handh, qui l'a acquise en avril de l'année dernière auprès de son précédent propriétaire.

Un camping-car doté d'un moteur essence

Il s'agit sans doute du camping-car idéal pour ceux à la recherche d'une expérience de voyage à l'ancienne. Comme vous pouvez le constater sur les photos, l'équipement est d'époque, avec certaines caractéristiques que l'on ne retrouve plus sur un camping-car moderne.

Par exemple, notre protagoniste est équipé d'un lecteur vidéo VHS, ou encore d'un moteur essence atmosphérique de 2,3 litres de cylindrée. Il est rare de voir un Mercedes 310 équipé d'un bloc essence, mais le vendeur explique que cela permet de disposer d'un peu plus de puissance par rapport aux diesels quatre et cinq cylindres que l'on trouvait habituellement sous le capot des camionnettes de la série TN/T1N.

Pratiquement comme neuf

Tout récemment, le camping-car a fait l'objet d'une restauration partielle, avec notamment une remise à neuf des roues avec de nouveaux pneus, une révision des freins, une révision du système d'alimentation en carburant avec un solénoïde de coupure installé à côté du réservoir de gaz, une nouvelle vanne de remplissage du réservoir de gaz de remplacement, ou encore une révision du carburateur.

Le véhicule affiche actuellement 30 270 miles (environ 48 000 km) au compteur. Avec seulement deux propriétaires, ce camping-car sur base de Mercedes 310 est en très bon état et est livré avec les factures et son carnet d'entretien. Le prix estimé se situe entre 10 000 et 12 000 £, soit entre 12 000 et 14 500 euros.