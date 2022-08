Voici quelque chose d'un peu différent du contenu automobile habituel que nous diffusons. Vous ne trouverez pas de supercars ou de SUV dans la vidéo ci-dessus, mais vous verrez des matériaux souvent utilisés dans l'industrie automobile soumis à des pressions extrêmes. La fibre de carbone en fait partie, et nous savons combien les constructeurs aiment se vanter de l'utiliser. Comment supporte-t-elle la force d'une presse hydraulique ? C'est ce que nous allons voir.

Nous ne sommes pas des ingénieurs et cette vidéo ne prétend pas présenter une étude scientifique. L'équipe de Crazy Hidraulic Press sur YouTube a fabriqué des cylindres ronds de taille identique, les a placés dans une presse et a appuyé sur le bouton "smash". Outre la fibre de carbone, nous voyons des cylindres en aluminium, laiton, titane, acier de qualité inférieure, acier inoxydable, PVC et acrylique, et ils sont tous soumis à la même presse. Une échelle mesure la force exercée en kilogrammes, et la force maximale est notée pour chaque matériau. C'est aussi simple que cela.

Il convient également de noter que les tuyaux sont pesés avant le test. Comme on peut s'y attendre, l'acrylique est le matériau le plus léger (9 grammes), le PVC et la fibre de carbone étant à égalité (11 grammes). L'acier est plus lourd (58 grammes pour l'acier de qualité inférieure et 59 grammes pour l'acier inoxydable).

En ce qui concerne les tests, l'acrylique résiste étonnamment bien, atteignant 1 538 kilogrammes de pression avant de se déformer et de se briser. Il a surpassé le PVC, qui a atteint une pression maximale de 1 004 kg avant de perdre sa résistance. Mais vous n'avez pas cliqué sur cet article pour savoir comment les tuyaux de votre maison supportent une pression élevée. Vous voulez savoir à quel point la fibre de carbone est solide.

Le matériau vanté par des marques comme McLaren et Lamborghini a atteint une pression maximale de 2 998 kg. Elle n'a pas éclaté à ce moment-là, mais a commencé à s'effriter et à s'écailler, la pression restant stable à environ 2 000 kg jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de morceaux et de brins. L'aluminium a atteint un pic plus élevé, à 3 840 kg, et le titane - un autre matériau parfois mentionné par les constructeurs automobiles - est allé jusqu'à 9 190 kg, bien qu'il se soit déformé avant le pic de pression.

La vedette de ce test à haute résistance est toutefois l'acier inoxydable. Il a résisté à une pression de 15 800 kg avant de s'effondrer littéralement sous la force. Et lorsqu'il a été retiré de la presse, l'acier était trop chaud pour être touché. Il a résisté à une force cinq fois supérieure à celle de la fibre de carbone, mais, fait intéressant, il est aussi environ cinq fois plus lourd.

Encore une fois, il ne s'agit pas d'un test scientifique. Mais il est certainement intéressant de voir ce qui arrive à ces matériaux sous une telle pression.