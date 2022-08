Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond tournent une nouvelle saison de la désormais célèbre émission The Grand Tour. D'après le journal britannique The Sun, le trio enregistrait une séquence dans une base navale désaffectée d'Olavsvern près de la ville de Tromsø, en Norvège.

Chacun devait rouler à toute vitesse à l'intérieur d'un tunnel étroit et rocheux. D'après les premières informations, l'éclairage du tunnel a posé problème : "Les lumières du tunnel ne se sont allumées qu'au fur et à mesure que les voitures avançaient à toute allure, ce qui n'a laissé que quelques secondes à tous les trois pour réagir avant de manquer d'espace", explique The Sun.

James May conduisait une Mitsubishi Lancer Evo VIII lorsqu'il a heurté la paroi du tunnel à 120 km/h. Il a dû être hospitalisé en urgence et se serait au moins casser une côte. Une source a déclaré à The Sun que Clarkson et Hammond étaient très inquiets, car James "s'est violemment cogné la tête lors de l'impact, et il était couvert de sang". Il poursuit que James May "se plaignait de douleurs au dos et au cou". Il aurait repris le tournage de l'émission "qu'un jour ou deux plus tard", après avoir reçu le feu vert des médecins.

Cet accident semble avoir été passé sous silence par la production. Sur Reddit, un utilisateur confirme avoir rencontré Jeremy Clarkson et Richard Hammond à une station-service en Norvège il y a cinq mois. Il a expliqué dans les commentaires que James May n'était pas présent, car il s'était écrasé lors du tournage dans la ville de Tromsø.

On se souvient aussi qu'en mars dernier, Jeremy Clarkson a publié sur Instagram une photo de la Mitsubishi Lancer Evo VIII (jaune) et de la Subaru Impreza WRX (bleue) en hommage à l'Ukraine. Cela montre donc que le tournage de cette séquence ne date pas d'hier.

Nous en saurons plus sur les détails une fois que la saison 5 sera diffusée. La date de sortie n'a pas encore été annoncée par Prime Video.