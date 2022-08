Alfa Romeo avait prévu de faire revenir la GTV et la 8C avant que les dirigeants de l'entreprise ne décident de réorienter la R&D vers un modèle de volume. Le Tonale est né, avec un crossover encore plus petit qui suivra dans les années à venir.

Ok, mais qu'en est-il de la voiture de sport ? Eh bien, c'est toujours d'actualité. Les rumeurs concernant la création d'une voiture de sport ont été confirmées par Jean-Philippe Imparato, le patron du constructeur, dans une interview accordée à Autocar.

"Vous verrez quelque chose dans ce domaine en termes de sportivité dans la première moitié de 2023. Nous utilisons un mot pour définir la marque et c'est 'sportivité'." Il a poursuivi en disant qu'elle sera soit propulsée uniquement par un moteur à combustion, soit un pur VE, ce qui signifie que l'hybride, est à ce jour, exclu. Quoi qu'il en soit, le dirigeant français de 55 ans promet qu'elle sera "très excitante, très exclusive et très chère".

Imparato a confirmé les rumeurs concernant un design à influence rétro, puisque la voiture de sport Alfa Romeo, dont le nom n'a pas été révélé, s'inspirera de la T33 Stradale de la fin des années 1960. Initialement, il était prévu de la doter d'un groupe motopropulseur entièrement électrique, mais les hauts responsables ont confié à Autocar qu'elle pourrait avoir un moteur à essence et être commercialisée beaucoup plus tôt. Toutefois, la présentation prévue en 2023 ne révélera pas la voiture de production, car elle prendra la forme d'un concept ou d'un croquis de conception avancée.

Si Alfa décide de s'en tenir au moteur à combustion interne, cela signifie probablement qu'un moteur V6 biturbo de 2,9 litres emprunté aux modèles Giulia et Stelvio Quadrifoglio sera au cœur du véhicule phare de la firme. Dans le duo Giulia GTA/GTAm, le moteur six cylindres développe 540 ch et 600 Nm. On ne sait pas si le moteur à essence peut être amélioré davantage pour une voiture encore plus sportive.

Quoi qu'il en soit, ce serait la dernière application du V6 puisque la prochaine Giulia a déjà été confirmée comme étant un pur véhicule électrique. En fait, Alfa Romeo abandonnera les moteurs à combustion interne en Europe, en Amérique du Nord et en Chine d'ici 2027, selon la dernière feuille de route publiée par la société mère Stellantis.

Avec une avant-première l'année prochaine, la version de production suivante devrait arriver en 2024 ou 2025. Attendez-vous à une faible production et à un prix élevé pour ce qui sera certainement un classique puisqu'il entrera dans l'histoire comme la dernière voiture de sport Alfa Romeo à moteur à combustion interne si la marque choisit de conserver le V6.

Note : L'image du haut est notre rendu de l'Alfa Romeo GTV / Giulia Coupé qui n'a jamais vu le jour.